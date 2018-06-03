Нелепые наряды "Кинотавра": известная актриса пришла в свадебном наряде

В Сочи прошла торжественная церемония открытия 29-го фестиваля "Кинотавр". Для звездных красавиц красная дорожка стала очередным поводом блеснуть своими нарядами и безусловным вкусом. Однако придирчивые критики одобрили далеко не все наряды знаменитостей. Некоторые из них они назвали откровенно нелепыми или не соответствующими формату мероприятия.