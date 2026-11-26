Привыкший жить на пределе возможностей, король эпатажа Никита Джигурда столкнулся с реальностью.



Российский шоу-бизнес замер в тревожном ожидании новостей о здоровье одного из самых ярких и эпатажных своих представителей. Никита Джигурда, известный своим буйным нравом, любовью к эпатажу и невероятной энергией, 23 ноября оказался на грани жизни и смерти. Обширный инфаркт, который едва не стал фатальным, заставил артиста надолго забыть о привычном образе жизни и полностью подчиниться диктатуре врачей.

Медики Боткинской больницы проявили бескомпромиссность. Список того, что теперь категорически запрещено делать музыканту, выглядит как приговор для человека, который привык брать от жизни все. Врачи предупредили: любая попытка пойти против системы чревата внезапной остановкой сердца, повторными приступами и смертельно опасным тромбозом. Список табу оказался обширным: запрещено курение, употребление алкоголя, любая физическая активность, вызывающая перенапряжение, и даже интимная близость.

По данным СМИ, поначалу шоумен категорически не собирался мириться с такими жесткими ограничениями. Артист устроил в палате настоящий скандал, требуя послаблений и пытаясь доказать, что его организм все еще готов к подвигам. Однако здравый смысл и суровая действительность взяли верх: осознав серьезность угрозы, Никита Борисович смирился и перестал оспаривать предписания.

Супруга артиста, прославленная фигуристка Марина Анисина, все эти дни не отходит от мужа. Она подтвердила, что критический момент позади: спустя двое суток в реанимации Никиту перевели в обычную палату. Его состояние стабилизировалось, но врачи предупреждают: путь к выздоровлению будет долгим.

Впереди у Джигурды длительный и изнурительный курс реабилитации. О возвращении к концертной деятельности, эпатажным перформансам и работе в ближайшее время говорить не приходится. Сейчас для артиста приоритет — абсолютный покой и строгое соблюдение медицинского режима. Остается надеяться, что природная стойкость и поддержка близких помогут королю скандалов одержать победу в главной битве — битве за собственное здоровье. Никита Борисович, который так долго играл с огнем, наконец осознал, что самое ценное — это сама жизнь, и теперь готов беречь ее всеми силами.