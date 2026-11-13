Отчаянная попытка блогерши вымолить спасение у первого лица государства наткнулась на непреодолимое юридическое препятствие, о котором мало кто догадывался.



Новость о том, что приговоренная к пяти годам условно Валерия Чекалина направила официальное ходатайство о помиловании на имя Владимира Путина, наделала много шума. Создательница фитнес-марафонов оказалась прижата к стенке: врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии с быстро растущими метастазами, а суд обязал выплатить колоссальный штраф в размере 763,5 миллиона рублей за незаконный вывод денег в Арабские Эмираты. Поклонники и сердобольные комментаторы искренне надеялись, что кремлевский указ избавит многодетную мать от всех проблем. Однако иллюзии мгновенно разбились: вскрылась роковая деталь, которая перечеркнула помилование Лерчек и превратила эту процедуру в бессмысленную затею.

Суть возникшего капкана объяснил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов. В сознании большинства людей акт президентского милосердия воспринимается как абсолютная индульгенция, стирающая любые грехи и долги. Но в уголовно-процессуальном праве все работает совершенно иначе. Помилование может освободить человека от реального или условного лишения свободы, однако оно не способно аннулировать имущественные санкции. Астрономический штраф почти в миллиард рублей никуда не исчезнет, даже если документ будет подписан главой государства.

Именно в этом и кроется фатальный тупик. Отменять для Чекалиной тюремный срок бессмысленно — колония ей и так не грозила, суд изначально назначил наказание условно. Главная же цель защиты заключалась вовсе не в формальном снятии судимости, а в получении шанса на выезд за границу для экстренного лечения. Адвокаты рассчитывали вывезти блогершу в Китай, где клиники берутся за терапию тяжелых форм онкологии. Но пока висит непогашенный штраф в 763 миллиона, служба судебных приставов держит выезд из страны наглухо закрытым. Президент не может своим решением просто простить этот долг, а значит, Лерчек при любом исходе останется невыездной.

Заработать столь фантастическую сумму в сегодняшних реалиях для Чекалиной попросту нереально. Счета арестованы, имущество под вопросом, а приговор суда прямо запретил ей в течение трех лет вести интернет-деятельность и продвигать бизнес в социальных сетях. Защитник блогерши Константин Третьяков ранее справедливо подсчитал, что с текущими доходами его клиентке понадобится около тысячи лет, чтобы расплатиться по счетам. Круг замкнулся: без выплаты денег за границу не выпустят, а заработать их на лечение в изоляции невозможно.

Масла в огонь подливает и суровая статистика, приведенная Труновым. Получить президентское помилование в России — задача практически фантастическая. За весь прошлый год из 52 поданных ходатайств региональные комиссии рекомендовали к одобрению лишь тринадцать. Президент же в итоге удовлетворил просьбу всего одного человека — инвалида третьей группы, осужденного на восемь лет за коррупцию. В случае Чекалиной эксперты оценивают вероятность успеха не более чем в один процент, причем обязательным условием для этого остается предварительное и полное погашение долга перед государством.