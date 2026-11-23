Очередная встреча бывших супругов Товстик вылилась в жесткое публичное противостояние, в центре которого оказался ребенок.

Бизнесмен Роман Товстик и его бывшая жена Елена устроили потасовку прямо на глазах у собственных детей. В какой-то момент конфликт накалился до предела: экс-супруги буквально начали вырывать друг у друга десятилетнюю дочь. Кадры произошедшего мгновенно разлетелись по Сети, вызвав бурю возмущения.

После случившегося оба участника скандала поспешили выдвинуть взаимные обвинения. Елена утверждала, что бывший муж намеренно спровоцировал драку ради скандальной видеосъемки. Роман, в свою очередь, озвучил совершенно иную версию: по его словам, именно экс-супруга проявила агрессию, подняла руку на детей и вынудила его вмешаться.

Бизнесмен рассказал, что приехал навестить младших детей, Агату и Артура, которые проживают с матерью. Вместе с ним были еще две дочери — Анна и Алиса. По утверждению Романа, бывшая жена практически с порога стала провоцировать его на конфликт, громко кричала и устраивала сцены. Поняв, что спокойного общения не получится, он решил забраться детей и уехать. В этот момент и произошла стычка.

"Я уже стоял внизу и вижу, как Алиса бежит, а мама ее сразу же хватает за шиворот и начинает тащить, орет на нее. Алиса падает. Кричит: "Папа, помоги!" Я, естественно, кинулся к ней, начал говорить Лене: "Что ты творишь?" — и вырвал Алису у нее, потому что она схватила ее за шиворот и начала таскать, уронила на пол, орала на нее. Я испугался, что она будет ее пинать. Потому что Анечку она очень жестко ударила, очень сильно. Это был кошмар. И, конечно, когда Алиса кричит: "Папа, помоги, забери меня", естественно, я вырвал ее из Лениных рук", — заявил Роман в беседе с журналистами.

Пользователи соцсетей резко осудили поведение обоих родителей. В комментариях под видеозаписью потасовки люди единодушно сходятся во мнении, что в этой ситуации больше всего жалко детей, чья психика подвергается колоссальному испытанию из-за бесконечных разборок взрослых.