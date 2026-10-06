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Сердце, печень и кости: доктор Мясников раскрыл неожиданную правду о кофе

Александр Мясников. Кадр: соцсети
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Известный врач разрушил главный миф о популярном напитке.

Кофе на протяжении долгих лет остается одним из самых спорных напитков: одни считают его опасным для сердца и давления, другие уверены, что без него невозможно начать день. Знаменитый теледоктор Александр Мясников заявил, что современные исследования говорят о том, что при умеренном употреблении этот ароматный горячий напиток может приносить организму пользу.

В интервью Борису Корчевникову для ИС «Вести» специалист отметил, что мировая медицина не подтверждает распространенный миф о вреде кофе. Специалист по здоровью утверждает, что напиток положительно влияет на работу сердца, печени и даже состояние костной системы.

Врач подчеркнул, что относительно этого «бодрящего снадобья» существует много предубеждений. Некоторые люди до сих пор считают его употребление вредной привычкой — мол, кофе вызывает различные проблемы со здоровьем. Однако научные данные, как отметил специалист, показывают совсем другую картину.

«Мировая медицина говорит наоборот. Кофе полезен для сердца, для печени, для костей. Кофе полезен. Надо запомнить», — объявил доктор.

При этом относительно напитка действительно существует множество разных мнений. Одни специалисты предупреждают о возможных рисках при чрезмерном употреблении, особенно для людей с определенными заболеваниями, другие обращают внимание на пользу умеренного количества кофе.

Главный вопрос заключается не в самом напитке, а в разумном подходе к его употреблению. Для большинства людей чашка кофе в день является частью обычного рациона без вреда для здоровья.

А недавно доктор Мясников призвал немедленно выкинуть ряд опасных предметов из детских комнат.

Шоу-бизнес в Telegram

6 октября 2026, 19:32
Александр Мясников. Кадр: соцсети
ИС «Вести»✓ Надежный источник

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