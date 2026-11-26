В столице прошел XXVIII Всемирный русский народный собор. Александр Горбенко рассказал, как диалог государства, общества и традиционных конфессий помогает развивать городские проекты.

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко назвал Всемирный русский народный собор площадкой для обсуждения практических решений в сфере просвещения, поддержки семьи и воспитания молодежи. Об этом сообщает «Мосинформ».

По словам заммэра, Москва исторически объединяет представителей разных народов и традиций. Сохранение этого наследия он связал с укреплением гражданского согласия. Собор, отметил Горбенко, позволяет обсуждать общественные инициативы с государством и традиционными конфессиями, а затем переводить их в конкретные городские проекты.

«Для нас крайне важен этот конструктивный ресурс, помогающий переводить общественные инициативы в плоскость реальных городских проектов», — сказал он.

Горбенко также отметил значение исторической памяти, традиционных ценностей и единства народа для будущего страны. Поддержку отечественной культуры и развитие межнационального и межконфессионального диалога он назвал основой общественной стабильности.

Заммэра выразил уверенность, что обмен опытом на соборе поможет участникам предложить новые решения для укрепления единства России.

Пленарное заседание XXVIII ВРНС прошло в четверг, 26 ноября, под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Накануне участники работали на панельных дискуссиях. В повестку вошли семейная политика, молодежь, поддержка защитников Отечества, кадровый резерв, экономика и международное право. Отдельные обсуждения посвятили традиционным ценностям, святыням и паломничеству.