Известный звездный юрист Сергей Жорин неожиданно оказался на больничной койке во время заграничной поездки, перепугав своих близких и многочисленных поклонников.



Тревожные новости пришли из Европы: знаменитый российский правозащитник и любимец светской хроники Сергей Жорин попал в реанимационные сводки. Известный правовед экстренно доставлен в травматологическое отделение итальянской клиники Cattinara, расположенной в живописном регионе Фриули-Венеция-Джулия на северо-востоке страны.

Ситуация развивалась стремительно и драматично. По имеющейся информации, юрист потерял сознание прямо во время визита к стоматологу. Перепуганные медики частной клиники не стали рисковать и немедленно вызвали бригаду скорой помощи. В больницу Жорина привезли в тяжелом состоянии, однако итальянским врачам удалось оперативно стабилизировать пациента. На данный момент он уже пришел в себя, но его состояние продолжает вызывать серьезные опасения у специалистов.

Свет на тайну внезапного недомогания пролила бывшая супруга юриста, знаменитая спортсменка Наталья Рагозина. По ее словам, роковому обмороку в кресле дантиста предшествовало другое опасное происшествие. Судя по всему, Жорин получил тяжелую травму во время активного отдыха на горнолыжном склоне, однако не придал ей должного значения и продолжил вести привычный образ жизни. Организм просто не выдержал колоссальной нагрузки и боли.

"Сережа упал в стоматологии. Будут делать операцию. Сейчас он в сознании, но трубку пока не берет. Видимо, на лыжах травмировался до этого. Мама его тоже трубку не берет — скорее всего, просто боится узнавать страшные новости. Что конкретно за операция предстоит — я пока не знаю. Главное, что он пришел в себя", — откровенно поделилась переживаниями Рагозина с редакцией.

Итальянские медики подтверждают: состояние звездного пациента удалось взять под контроль. Представитель медучреждения Cattinara заверила, что адвокату оказывается вся необходимая высокотехнологичная помощь. Врачи готовят юриста к хирургическому вмешательству, которое должно устранить последствия полученной на склоне травмы.

Новость о госпитализации Жорина стала настоящим шоком для отечественного шоу-бизнеса. Сергей славится своей фантастической работоспособностью и всегда находится в эпицентре самых громких скандалов и судебных разбирательств страны. Поклонники и звездные клиенты адвоката внимательно следят за новостями из Италии и молятся о его скорейшем выздоровлении, надеясь, что операция пройдет успешно и главный защитник отечественного бомонда быстро вернется в строй.