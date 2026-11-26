Ещё недавно поиск предков был делом для самых терпеливых. Приходилось выяснять, где лежат документы, ездить за ними и разбирать записи столетней давности. Теперь многое доступно из дома – Москва оцифровывает архивы, а вместе с IT-компаниями учит поисковые системы читать старинные рукописи. Онлайн-сервису Главархива "Моя семья" исполнилось шесть лет.

От архивного квеста к поиску онлайн

Допустим, в семье помнят, что прадед родился в Москве в конце XIX века. Но точной даты нет, адрес забылся. Остались рассказы да пара фотографий. С чего начинать?

Ещё несколько лет назад дорога вела в архив. В Москве – в том числе на Профсоюзную улицу, где находится читальный зал Главархива. Там оформляли запрос, заказывали дело и просматривали страницы. Одной поездкой не всегда обходилось: фамилии в книге могло не оказаться, а сведения о месте рождения – не совпасть с семейными воспоминаниями.

Главная загвоздка – дореволюционная регистрация. Загсов в привычном нам виде ещё не было – сведения о рождении, венчании и смерти вносили в церковные книги. А в Москве с её знаменитыми «сорока сороками» храмов прежде всего требовалось понять, к какому приходу относилась семья.

С тех пор Москва расширилась, улицы поменяли названия, многие церкви исчезли. Старого адреса было мало – приходилось сверяться с картами и справочниками, искать границы приходов. Восстановление родословной превращалось в настоящий квест, который мог растянуться на месяцы, а то и годы.

Сегодня значительную часть этих поисков можно вести за домашним компьютером. В сервисе «Моя семья» собрано около 13,5 миллиона страниц документов с конца XVII до начала XX века. За шесть лет число обращений к сервису превысило 20 миллионов. Пользоваться им можно из любого региона страны.

Зачем искать предков?

Повод бывает самым простым – проверить семейную легенду, выяснить девичью фамилию прабабушки или понять, откуда родственники переехали в Москву. Иногда на старой фотографии обнаруживается незнакомое лицо, а спросить о нём уже некого. Тогда за ответом обращаются к документам. Кому-то достаточно найти одну запись, а кто-то годами собирает семейную историю по кусочкам – и каждый новый факт подсказывает, где искать дальше.

«С помощью сервиса можно установить, когда и где предок родился, вступил в брак или ушел из жизни, узнать имена его родителей, крестных и свидетелей венчания, восстановить состав семьи, определить ее сословную принадлежность, место жительства и приход, проследить судьбы нескольких поколений», – рассказал Сергей Собянин.

О чём расскажут старинные книги

Основу «Моей семьи» составляют метрические книги – предшественники записей ЗАГС. В электронном собрании представлены документы более 1,4 тысячи храмов Москвы и Московской губернии. И это не только православные книги – есть материалы старообрядческих, католических, лютеранских, мусульманских и иудейских общин. Самые ранние относятся к 1694 году – эпохе молодого Петра I, ещё до провозглашения Российской империи.

Метрическая запись может сообщить гораздо больше одной даты. При рождении ребёнка указывали родителей, иногда их происхождение и занятие, а также крёстных. Крёстными часто были родственники – зацепка для поиска другой семейной ветви. В книгах о венчании встречаются сведения о возрасте и семейном положении жениха и невесты, в записях о смерти – о возрасте умершего и месте погребения. Нередко одной такой записи хватает, чтобы уточнить год рождения или найти родственников, о которых дома уже не рассказывали.

Есть в архиве и старинные посемейные списки. Они помогают понять, кто жил под одной крышей, сколько было детей и как семья менялась с годами. А адресные справочники «Вся Москва» и документы о московских ремесленниках подскажут, где человек работал или держал мастерскую. Так открывается и жизнь старой Москвы.

Когда рукописи читает искусственный интеллект

Перевести книги в цифровой вид – ещё не значит сделать их удобными для поиска. Буквы непривычные, чернила выцвели, почерки у писарей разные. Перелистывать страницы по одной пришлось бы и перед экраном.

Здесь пригодилось сотрудничество Москвы с «Яндексом». Платформа «Поиск по архивам» с помощью искусственного интеллекта распознаёт рукописные записи и позволяет искать по их содержанию, а не только по названию книги.

«Компьютерное зрение распознает старинные записи и построчно их расшифровывает. Вместо просмотра множества рукописных страниц пользователь получает подходящие упоминания за секунды, просто вводя запрос в поисковую строку», – пояснил Сергей Собянин.

Сейчас к платформе присоединились 25 регионов России. Всего здесь доступно более 27 миллионов листов документов, почти треть – 8,2 миллиона – предоставлена Главархивом Москвы. Достаточно ввести фамилию, чтобы система нашла её упоминания в архивных документах и позволила открыть оригиналы записей.

Другая полезная новинка – интерактивная карта московских храмов, появившаяся в 2025 году. На ней есть и действующие церкви, и те, которых давно нет. Для человека, знающего лишь старый адрес семьи, это важная подсказка – карта помогает сузить круг приходов, в книгах которых могут найтись нужные записи.

История продолжается

Каждый год в «Мою семью» добавляют более двух миллионов страниц. А какие документы переводить в электронный вид в первую очередь, могут подсказать сами москвичи. Каждый год «Моя семья» пополняется более чем двумя миллионами страниц. Какие документы оцифровать следующими, помогают решать сами москвичи. Так, более 193 тысяч участников голосования в «Активном гражданине» отдали предпочтение материалам о повседневной жизни Москвы XVIII — начала XX века. Их планируется оцифровать в 2026 году.

На 2027 год намечены документы о дворянстве Московской губернии и московском образовании – в том числе родословные книги и личные дела учащихся. Они помогут дополнить семейную историю подробностями.

Конечно, далеко не каждый архивный документ сохранился. Порой без архивиста по-прежнему не обойтись. Но разница с прежним порядком огромная – теперь не нужно заранее знать, как устроены фонды и описи, чтобы хотя бы попробовать отыскать своих. Достаточно начать с того, что помнят в семье, – фамилии, места и примерного года. Остальное постепенно подскажут документы.