Жизнь известного блогера Артема Чекалина окончательно изменилась.



Сегодня стало известно, что осужденный Артем Чекалин, знаменитый блогер и бывший муж смертельно больной Валерии Чекалиной, покинул стены столичного изолятора и отправился к месту отбывания тюремного наказания. Однако оказалось, что даже самые близкие люди и защитники звезды понятия не имеют, в какое именно место его везут.

Адвокат экс-супруга Лерчек Сергей Гуров раскрыл журналистам детали. По словам юриста, команда блогера узнала об отъезде Чекалина уже после того, как автозак покинул территорию СИЗО.

"Вопрос этапирования и сам маршрут составляют государственную тайну. Родственники и адвокаты узнают о том, куда именно переведен осужденный, только после его прибытия на место. Об этом, кроме ФСИН, не знает абсолютно никто — так сделано специально, чтобы на этапе не происходило никаких ЧП. Как только Артем прибудет в колонию, нам официально сообщат его координаты. Только тогда мы будем точно знать, где он отбывает наказание", — откровенно пояснил Гуров.

Защитник подчеркнул, что дорожная процедура — это колоссальный стресс и сложнейшее испытание. Чекалин отправился в путь 22 ноября, в прошедшее воскресенье, и сейчас связь с ним полностью оборвана. Маршрут может занять как пару дней, так и несколько недель — все зависит от географии и логистики ведомства. Близкие с замиранием сердца ждут хоть каких-то вестей, ведь только после прибытия в зону Артем сможет совершить первый звонок и отправить письмо своим маленьким детям.

Пока Чекалин едет в неизвестном направлении, его бывшая жена Валерия (Лерчек) тоже переживает не лучшие времена. Блогерша экстренно улетела на лечение в Китай, причем совершенно одна. Ее новый возлюбленный Луис Сквиччиарини в самый последний момент перед вылетом обнаружил, что забыл загранпаспорт, и остался в Москве.

Теперь тяжелые медицинские процедуры Лерчек приходится проходить без мужской поддержки и в полном одиночестве, что лишь усугубляет ее и без того расшатанное психоэмоциональное состояние. Впрочем, звезда не теряет надежды на помощь восточных врачей и верит, что черная полоса в жизни их семьи наконец закончится.