Стоило 23 ноября похвалиться перед соседями своим достатком или пожадничать кусок хлеба для голодного, как на семью мгновенно обрушивались нищета, ледяная стужа и затяжные несчастья.



В понедельник, 23 ноября 2026 года, народный календарь отмечает день памяти святых Ераста и Родиона (Радиона), а также с ними еще нескольких апостолов от 70-ти. В крестьянском быту этот день прочно закрепился под названием Ерастов день или день Ераста и Родиона.

К концу ноября погода в большинстве регионов становилась по-настоящему суровой. Поговорка гласила: "Святой Ераст на все горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метель". Предки верили, что именно с этой даты зима окончательно входит в силу, укутывая поля пушистым снегом и сковывая реки ледяной броней. В этот день крестьяне обязательно отправлялись в церковь, чтобы освятить хлеб и большой кусок соли, которыми позже кормили домашний скот для защиты от болезней и зимнего падежа.

Обычаи дня: помощь нищим и забота о доме

Главная традиция 23 ноября — проявление милосердия. Считалось большим грехом отказать в помощи или куске хлеба тем, кто в ней нуждался. Хозяйки с утра пораньше выставляли на порог угощения для странников и бедняков.

Особое внимание уделялось погоде. Если на Ераста выдавалось солнечное утро, крестьяне выходили во двор, чтобы поблагодарить землю за прошлый урожай и попросить у святых защиты от суровых морозов. А если день начинался с сильного ветра и метели, люди старались без лишней нужды не покидать теплых изб, собираясь всей семьей за рукоделием и душевными беседами.

Кто рождается 23 ноября: характер именинников

Люди, появившиеся на свет 23 ноября под покровительством святых Ераста и Родиона, обладают сильным, волевым и несгибаемым характером. Они — прирожденные борцы со справедливостью, способные преодолевать любые жизненные преграды.

Такие люди наделены острым умом, трудолюбием и глубокой внутренней мудростью. Они редко поддаются панике в критических ситуациях, предпочитая действовать холодно и расчетливо. В семье и дружбе они невероятно преданны, хотя порой могут казаться излишне суровыми и замкнутыми. Главная задача родившихся в этот день — научиться мягкости и не требовать от окружающих идеального совершенства.

Именины 23 ноября

Свои именины в этот день отмечают обладатели прекрасных православных имен:

Мужские: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Егор, Ераст, Михаил, Николай, Петр, Родион, Эраст.

Женские: Анна, Ольга.

Строгие запреты: почему нельзя хвастаться

Энергетика 23 ноября требовала скромности, а список строгих табу соблюдали с особым трепетом:

Категорически запрещалось хвастаться перед окружающими своими деньгами, имуществом, здоровьем или семейным счастьем. Предки верили: любая гордыня навлечет на человека мгновенный гнев судьбы, и он быстро лишится всего, чем кичился.

Строго возбранялось отправляться в дальнюю дорогу без благословения и молитвы. Путь в этот день сулил непредвиденные опасности, поломки транспорта и сильные метели.

Нельзя было отказывать в куске хлеба и милостыне просящим. Проявивший жадность рисковал сам в скором времени оказаться на месте нищего.

Запрещалось выходить из дома в старой, грязной или порванной одежде, чтобы не "пришить" к себе бедность на всю зиму.

Избегали ссор и пустых споров с родными — конфликт, вспыхнувший 23 ноября, мог навсегда расколоть семью.

О чем шепчут ноябрьские приметы

Природа в этот день подавала четкие знаки, по которым крестьяне определяли погоду на ближайшие недели:

Если на Ераста выдался ясный и солнечный день — ждали скорого резкого похолодания.

Густой туман, стелющийся по земле с утра, предвещал скорую оттепель и мокрый снег.

Иней на деревьях и траве сулил сильные морозы и метели в начале декабря.

Если воробьи громко чирикали и перелетали с места на место стаями — готовились к потеплению.

Урок предков для современной жизни

В ритме сегодняшней недели День Ераста и Родиона напоминает о ценности простых человеческих поступков. 23 ноября откажитесь от высокомерия, сделайте доброе дело без свидетелей, поделитесь теплом с теми, кто в нем нуждается.

Проведите вечер в тишине семейного круга, поблагодарите близких за поддержку и наведите порядок в мыслях. Скромность, милосердие и душевный покой помогут вам легко перешагнуть порог наступающей зимы.