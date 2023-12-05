В декабре начнется светлая полоса: прогноз для Козерогов от астролога Шимко

Эксперт по звездам Дмитрий Шимко рассказал, что последний месяц года подарит представителям этого знака приятные эмоции и облегчение.

Для многих декабрь является одним из самых напряженных и сложных месяцев. Но Козероги в этот раз в список таких людей не входят. По словам астролога, к концу года представители этого знака смогут избавиться от груза трудностей и насладиться последними неделями уходящего 2023-го.

Дмитрий Шимко заверил, что в декабре Козерогам удастся проявить свои лучшие качества и главные достоинства. Кроме того, они наконец перестанут оглядываться в прошлое, которое их тяготило. В жизни представителей этого знака настанет пора двигаться вперед, и они в полной мере это осознают.

По словам эксперта по звездам, с первым месяцем зимы у Козерогов начнется светлая полоса. Они вступят в новый цикл, который продлится три года. Но прежде чем представители знака успеют попрощаться с 2023-м и встать на путь подъема, им придется столкнуться со сложностями.

Астролог предупредил, что нерешенные за год дела настигнут Козерогов перед днем рождения. Хотя отступят проблемы так же быстро, как и возникнут, небольшой эмоциональной встряски представителям знака избежать не удастся.

"Но попытки уколоть вас эмоционально, к сожалению, будут иметь место", – предостерег Шимко.

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