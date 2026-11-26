Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который инициировала Московская область. Он вводит новые требования к индивидуальной жилой застройке: эксперимент стартует 1 марта 2027 года.

Сейчас в регионе ежегодно регистрируют более 80 тыс. новых домов, примерно 90% из них оформляют по дачной амнистии после постройки. В процессе нередко выявляют нарушения: превышение этажности и высоты, недостаточные отступы от границ участка, слишком большую площадь застройки. Эти требования прописаны в градостроительном плане земельного участка (ГПЗУ), но получают его не все собственники. Жители при этом ежегодно присылают более тысячи жалоб на соседей по поводу нарушений градостроительных и противопожарных норм.

В рамках эксперимента те, чьи права на участок возникнут с 1 марта 2027 года, будут получать ГПЗУ автоматически и бесплатно, в течение 30 дней после оформления прав на землю. Документ придёт в личный кабинет на региональном портале госуслуг, а при его отсутствии на электронную почту или почтовый адрес. Если кадастровый инженер при подготовке техплана обнаружит нарушения, он обязан будет отказать в кадастровых работах и оформлении недвижимости.

«Градостроительный план земельного участка – это единственный документ, в котором собраны все требования и все существующие ограничения на строительство в конкретном месте. В первую очередь в нем нужно обращать внимание на допустимое количество этажей и высоту, минимальное расстояние до границ участка и максимально разрешенную площадь застройки», – пояснила министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Эксперимент должен упорядочить частную застройку, снизить риск пожаров, защитить жильцов от проблем с доступом солнечного света и не допустить размещения нежилых объектов под видом частных домов. Правила коснутся участков под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство в границах населённых пунктов и садоводство. Тех, чьё право на землю зарегистрировано до 1 марта 2027 года, они не затронут. При успехе эксперимента механизм могут внедрить и в других регионах.