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Пятница 13 ноября

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"Обалдеть!": возмужавший сын Максима Галкина* и Аллы Пугачевой вызвал фурор в Сети

Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Новые кадры из семейного архива юмориста заставили поклонников заговорить о поразительном сходстве наследника со звездным отцом.

Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) поделился с подписчиками личного блога свежей фотографией, на которой запечатлен вместе с подросшим сыном. Пост моментально привлек внимание пользователей социальных сетей и спровоцировал бурное обсуждение в комментариях. На снимке, сделанном на фоне классического интерьера, артист позирует в полный рост вместе с 13-летним Гарри.

Для семейного снимка звездный наследник выбрал стильный и современный наряд: синюю футболку, гармонирующий с ней кардиган, широкие черные брюки прямого кроя и трендовые кеды в коричнево-бежевой гамме. Сам шоумен предпочел более сдержанную классику, появившись в кадре в светло-серой водолазке и брюках со складками у пояса.

Максим Галкин* с сыном. Фото: соцсети

Пользователи Сети не остались в стороне и забросили публикацию восторженными комментариями. Подписчики сошлись во мнении, что мальчик заметно возмужал, похорошел и уже практически догнал отца по росту.

"Обалдеть, какой Гарри красавчик!", "Какой Гарри стал высокий, скоро папу перегонит", "Какой взрослый и красивый сын у вас!", "Генетика — великая вещь! Сын — копия папы: обаятельная улыбка, кудряшки и лучшие черты характера", — наперебой восхищались фолловеры в Сети.

Стоит отметить, что за взрослением близнецов Гарри и Лизы пристально следят миллионы интернет-пользователей по всему миру. Несмотря на переезд семьи за границу, звездные родители регулярно делятся с публикой успехами наследников, показывая, как быстро растут дети.

*признан в России иностранным агентом.

Шоу-бизнес в Telegram

13 ноября 2026, 15:23
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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