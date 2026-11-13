"Обалдеть!": возмужавший сын Максима Галкина* и Аллы Пугачевой вызвал фурор в Сети

Новые кадры из семейного архива юмориста заставили поклонников заговорить о поразительном сходстве наследника со звездным отцом.

Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) поделился с подписчиками личного блога свежей фотографией, на которой запечатлен вместе с подросшим сыном. Пост моментально привлек внимание пользователей социальных сетей и спровоцировал бурное обсуждение в комментариях. На снимке, сделанном на фоне классического интерьера, артист позирует в полный рост вместе с 13-летним Гарри.

Для семейного снимка звездный наследник выбрал стильный и современный наряд: синюю футболку, гармонирующий с ней кардиган, широкие черные брюки прямого кроя и трендовые кеды в коричнево-бежевой гамме. Сам шоумен предпочел более сдержанную классику, появившись в кадре в светло-серой водолазке и брюках со складками у пояса.

Пользователи Сети не остались в стороне и забросили публикацию восторженными комментариями. Подписчики сошлись во мнении, что мальчик заметно возмужал, похорошел и уже практически догнал отца по росту.

"Обалдеть, какой Гарри красавчик!", "Какой Гарри стал высокий, скоро папу перегонит", "Какой взрослый и красивый сын у вас!", "Генетика — великая вещь! Сын — копия папы: обаятельная улыбка, кудряшки и лучшие черты характера", — наперебой восхищались фолловеры в Сети.

Стоит отметить, что за взрослением близнецов Гарри и Лизы пристально следят миллионы интернет-пользователей по всему миру. Несмотря на переезд семьи за границу, звездные родители регулярно делятся с публикой успехами наследников, показывая, как быстро растут дети.

*признан в России иностранным агентом.