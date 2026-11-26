В начале декабря в Москве стартует зимний сезон благотворительных акций. В столице одновременно начнут работать несколько крупных проектов, к которым смогут присоединиться жители разных районов. Одни инициативы посвящены помощи участникам СВО и жителям новых регионов, другие – поддержке детей, пожилых людей, пациентов больниц, подопечных фондов и животных из приютов.

С 1 декабря откроются центральные «Домики добра» проекта «Москва помогает». Всего этой зимой в городе будет действовать 32 таких пункта. Площадки на Новом Арбате и площади Революции будут принимать помощь ежедневно с 10:00 до 21:00. На Тверской площади пункт будет открыт по будням с 13:00 до 21:00, а по выходным — с 12:00 до 21:00. Центральные площадки завершат работу 28 февраля 2027 года.

С 11 декабря к ним присоединятся «Домики добра» в других округах. Они также будут открыты до конца февраля. В пунктах принимают новые вещи в упаковке. Для участников СВО можно передать одежду, средства гигиены и подарочные наборы, для детей из новых регионов — сладости, игрушки, книги, школьные и спортивные принадлежности. Для животных из приютов собирают корм, наполнители и средства ухода. Волонтеры помогут подписать открытки, рассортируют вещи и подготовят посылки к отправке.

Фестиваль, ярмарка и сбор помощи

Одним из первых событий сезона станет фестиваль «Город неравнодушных». Он пройдет 5 и 6 декабря во флагманском арт-павильоне проекта «Сделано в Москве» на Болотной площади. Посетителей ждут ярмарка товаров ручной работы, творческие мастер-классы и игровые площадки.

На ярмарке некоммерческие организации представят вязаные игрушки, керамику, украшения и одежду. Вырученные средства направят на помощь подопечным фондов. На первом этаже павильона также установят специальный ящик для продуктов длительного хранения, средств личной гигиены, одежды и других необходимых вещей для военнослужащих, участвующих в СВО.

Новогодние желания детей

1 декабря в столице начнется пятая акция «Добрая елка». Ее участники помогают исполнить желания детей и подростков от трех до 17 лет, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Среди пожеланий — развивающие материалы, музыкальные инструменты, цифровая техника и экскурсии.

Желания публикуются на сайте акции и размещаются на новогодних елках в городе. Чтобы присоединиться к проекту, нужно выбрать мечту ребенка на сайте или снять шар с елки, заполнить заявку и договориться с представителем НКО о дате передачи подарка.

В этот же день стартует акция «Исполни желание», которая пройдет в 14-й раз. Дети из благотворительных фондов, социальных центров, образовательных учреждений и организаций, помогающих проходящим лечение ребятам, пишут письма о своих мечтах. Взрослые могут выбрать одно из них, купить подарок и в течение трех дней доставить его в офис Московской дирекции массовых мероприятий.

Акции рядом с домом

Присоединиться к благотворительным проектам можно будет и в районах. В декабре пройдет «Коробка радости» — акция в поддержку онкопациентов, которые встречают праздники в стационарах. Для подарочных наборов принимают средства гигиены и ухода, платки, шапочки и носки из натуральных тканей, кружки и небольшие термосы, наборы для творчества, книги, чай и сладости. За три предыдущих года помощь в рамках проекта получили более 2,4 тысячи человек.

До 11 декабря в библиотеках Зеленограда идет сбор для приюта «Ника». В Можайском районе с 1 по 15 декабря пройдет акция «Подари сказку старшим»: для одиноких пожилых людей собирают конфеты, зефир, печенье и другие сладости. Подарки вручат перед Новым годом и Рождеством.

С 1 по 20 декабря Троицкий гуманитарный центр проведет акцию «Новогодний подарок солдату». Участники смогут передать теплые носки, перчатки, шапки, термобелье, стельки, средства личной гигиены и медицинские принадлежности. К посылкам добавят открытки, изготовленные детьми. Помощь отправят в Луганскую и Донецкую народные республики и Белгородскую область.

В Обручевском районе с 15 по 25 декабря соберут новогодние подарки для детей из семей участников СВО и юных пациентов, которые проходят длительное лечение в московских стационарах. Пункт приема откроют в торговом центре на Ленинском проспекте, дом 109. Подарки направят в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Российскую детскую клиническую больницу.

Помощь животным также станет частью зимнего сезона. В Бирюлеве Восточном до 25 декабря пройдет акция «Вагончик добра». Принимаются корма, лакомства, поводки, ошейники, шлейки, игрушки, расчески и впитывающие пеленки. Собранное передадут фонду «Котодетки» и приюту «Бирюлевский». В Тропареве-Никулине 5, 12, 19 и 26 декабря пройдет акция «Сытый хвостик», а с 1 по 10 января во Внукове — «Лапа помощи».

6 февраля на катке ВДНХ в 13-й раз состоится благотворительный день. К нему присоединятся актеры, музыканты, спортсмены, блогеры и представители благотворительных организаций. В программе будут развлекательные мероприятия и карнавальный заезд в масках. Деньги от продажи билетов и проката коньков направят фонду Константина Хабенского, фонду помощи хосписам «Вера», фонду «Линия жизни» и фонду «Я есть!».

Помогать можно круглый год

После завершения новогодних акций возможность поддержать нуждающихся сохранится. В столице постоянно работают 15 штабов «Москва помогает». Там принимают продукты длительного хранения, товары для ухода за детьми, постельные принадлежности, новую одежду, средства личной гигиены, канцелярию и необходимые вещи для животных. Жители также могут присоединиться к волонтерам, которые принимают, сортируют и упаковывают помощь.

Еще один постоянный способ поддержки — благотворительный сервис на mos.ru. В нем представлены фонды, работающие по девяти направлениям: от помощи детям, взрослым и пожилым людям до поддержки участников боевых действий, людей с ограниченными возможностями здоровья, животных, экологических и научно-образовательных проектов. Пожертвования поступают напрямую выбранным организациям, которые зарегистрированы в реестре благотворительных организаций Москвы и отчитываются об использовании средств.