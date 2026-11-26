Знаменитая подмосковная цитадель бежавшей из страны звездной четы может навсегда сменить владельцев и обрести совершенно неожиданных жильцов.



Роскошный шестиэтажный особняк Аллы Пугачевой и ее супруга-комика Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь продолжает будоражить умы общественности. Пока звездные хозяева безуспешно пытаются пристроить свое элитное гнездо за границей, в Государственной думе предложили поставить жирную точку в истории этого скандального памятника тщеславию.

Парламентарий Виталий Милонов в беседе с журналистами выступил с радикальной и социально острой инициативой. По мнению политика, гигантский особняк, который сейчас сиротливо пустует за высоким забором, должен послужить на благо подрастающего поколения россиян, а не простаивать мертвым грузом.

"Мне кажется, это было бы очень полезно для какой-нибудь детской организации. Возможно, сделать там большую загородную дачу для детей. В общем, необходимо отдать эту роскошь тем, кто является будущим нашей великой страны, а не ее прошлым. А Галкин* — это уже глубокое прошлое", — эмоционально отрезал Милонов.

Масштабы брошенного имения действительно поражают воображение простых обывателей. Общая площадь построек составляет внушительные 2467 квадратных метров, а прилегающая территория раскинулась на два гектара с собственным парком и инфраструктурой. Сбежавшая чета долгое время питала иллюзии выручить за дом астрономическую сумму, однако реальность оказалась суровой. После включения юмориста в реестр иностранных агентов ценник на звездную недвижимость рухнул почти вдвое — с миллиарда до 555 миллионов рублей. Но даже с такой бешеной скидкой богатые покупатели не спешат выкладывать миллионы за токсичный актив.

Идея Милонова нашла горячий отклик и у его коллег по депутатскому корпусу. Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прямо заявил: роскошный комплекс нужно изъять в пользу государства и разбить там круглогодичный оздоровительный лагерь.

Пока юморист колесит по зарубежным подмосткам, пытаясь заработать на жизнь, вопрос о судьбе замка в Грязи встает ребром. Россияне все громче требуют справедливости: миллионы, заработанные на отечественном зрителе, должны работать на детей, а не пылиться за коваными воротами заброшенной фазенды.

* Признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента на территории РФ.