Королева скандальных шпагатов Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре внимания, решившись на поступок, от которого у светской публики буквально отвисла челюсть.



Главная балерина страны, чье имя чаще ассоциируется с эпатажными выходами и бесконечными шпагатами, чем с классическим искусством, внезапно вспомнила о своих государственных амбициях. В откровенном интервью Кате Гордон Анастасия Волочкова публично озвучила пожелания, которые вызвали у зрителей весьма неоднозначную реакцию. Артистка недвусмысленно дала понять: ее статус "заслуженной" ее больше не устраивает, и она готова просить о большем.

Волочкова предалась ностальгии и вспомнила свою знаменитую встречу с Владимиром Путиным в далеком 2003 году. Тогда, оказавшись в эпицентре громкого конфликта с Большим театром, юная балерина искала защиты и помощи у главы государства. Как утверждает Анастасия, тогда президент задал ей судьбоносный вопрос: "Анастасия, скажите, а что вы от меня хотите? Вы хотите театр?". На что тогда еще скромная танцовщица ответила лишь фразой о желании выступать на родине.

Но время идет, и аппетиты экс-примы, как выяснилось, выросли не по-детски. Спустя 23 года Анастасия осознала: президент как в воду глядел. Теперь ее не устраивают полумеры, и она решила перейти к прямому "выбиванию" заслуженных, по ее мнению, привилегий.

"Владимир Владимирович, а че вы мне звание не даете народной артистки России?" — с нескрываемым негодованием вопрошает балерина.

Видимо, Волочкова уверена, что ее вклад в культуру давно перевешивает любые былые скандалы. Впрочем, для Анастасии само звание — лишь формальность, а вот настоящий, независимый творческий центр — это то, о чем она мечтает по-настоящему. Балерина грезит о собственной площадке со сценой и репетиционной базой, где она могла бы творить без оглядки на худсоветы и директоров.

"Я хочу, чтобы у меня был творческий центр. Чтобы я была независима, чтобы там шли хорошие спектакли. Чтобы я могла развернуть как свое творчество, так и вообще творчество многих", — амбициозно заявляет Анастасия.