Танцовщица собралась стать президентом

Нермин Сфар, более известная как исполнительница танца живота, выдвинула свою кандидатуру на пост президента Туниса. Совсем юная девушка призналась, что уже предоставила ЦИКу более 35 тысяч подписей избирателей. А это число в целых три раза превышает минимальное количество голосов, необходимых для участия в выборах.
Артистка уже огласила некоторые пункты своей предвыборной кампании. Известно, что девушка не только танцует, но и поет. У нее есть совместный клип с музыкантом Чеди Амиром, сообщает Life.ru.
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