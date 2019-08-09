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Авг. 9, 2019
просмотры: 123

Танцовщица собралась стать президентом

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Нермин Сфар, более известная как исполнительница танца живота, выдвинула свою кандидатуру на пост президента Туниса. Совсем юная девушка призналась, что уже предоставила ЦИКу более 35 тысяч подписей избирателей. А это число в целых три раза превышает минимальное количество голосов, необходимых для участия в выборах. 

Артистка уже огласила некоторые пункты своей предвыборной кампании. Известно, что девушка не только танцует, но и поет. У нее есть  совместный клип с музыкантом Чеди Амиром, сообщает Life.ru.

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