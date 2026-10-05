Город идет на тренировку: где в Москве можно бесплатно заниматься спортом

Еще несколько лет назад регулярные занятия спортом прежде всего ассоциировались с фитнес-клубом или стадионом. Сейчас тренировки все чаще можно увидеть там, где москвичи гуляют или просто проходят по своим делам – в парках и скверах, во дворах, набережных. Летом к этому списку добавляются даже крыши городских зданий.

У такого городского спорта постепенно появляется своя аудитория. Для одних это возможность вернуться к регулярным занятиям, для других – попробовать что-то новое без покупки абонемента и поездок через весь город.

Бесплатные городские тренировки проходят и этой осенью. 1 октября стартовал новый сезон «Моего спортивного района», продолжаются и «Спортивные выходные».

Шесть направлений

Тренировки «Моего спортивного района» пройдут более чем на 50 площадках в 47 районах столицы, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Александр Горбенко.

«Одна из отличительных особенностей проекта – использование уже существующей городской инфраструктуры рядом с домом», – отметил он.

В осенней программе – привычные для проекта йога, растяжка, зумба и танцевальный фитнес, а также новое направление – бег. Его в программу включили впервые. На занятия ждут москвичей старше 16 лет, а совершеннолетним участникам доступен также фитнес. Из этих шести направлений и складывается расписание – по всему городу пройдет более 1200 занятий. Осенний сезон продлится до конца ноября, после чего проект перейдет на зимнее расписание.

Формат дворовой тренировки при этом не означает, что заниматься предлагают самостоятельно.

«Бесплатные занятия будут проходить под руководством профессиональных тренеров», – рассказал московский вице-мэр.

Пока позволяет погода, многие тренировки проходят на свежем воздухе. А если она испортится, заниматься можно и в помещении – среди доступных локаций павильон № 27 «Физкультура и спорт» на ВДНХ и районный центр «Место встречи София» у метро «Щелковская».

После рабочего дня

Несколько часов в одном положении — привычная ситуация для офисного сотрудника. При длительной сидячей работе дополнительную нагрузку испытывает опорно-двигательный аппарат, снижается подвижность суставов. Поэтому в расписание вошли упражнения для спины и корпуса, растяжка и функциональный тренинг.

Ольга Алексеева, врач – травматолог-ортопед городской клинической больницы имени В. П. Демихова, советует прежде всего не форсировать нагрузку.

«Крепкий мышечный корсет защищает позвоночник, а регулярная сбалансированная нагрузка сохраняет функцию крупных суставов и способствует питанию хрящевой ткани», – рассказала она.

После долгого перерыва начинать лучше постепенно, с небольших нагрузок, но заниматься регулярно. По ее словам, две-три тренировки в неделю способны заметно улучшить самочувствие. Работа с профессиональным тренером помогает правильно дозировать нагрузку и снизить риск травм.

Что есть по выходным

«Спортивные выходные» появились в Москве в 2020 году. В осенне-зимний период занятия организованы на 15 площадках в закрытых помещениях – спортивных студиях, торговых и культурных центрах и других городских пространствах. Набор направлений здесь заметно шире.

Кроме йоги, растяжки и функциональных тренировок можно записаться на пилатес, барре – тренировку с элементами балета и пилатес, фитнес-бокс или занятия на подвесных тренажерах. В расписании есть высокоинтенсивный интервальный тренинг, танцевальные занятия, зумба-тонинг.

Отдельная часть программы – тренировки в разогретых помещениях: горячая йога, горячая растяжка, горячий пилатес и горячее барре. Есть также барре 2.0. Так что выбрать можно как достаточно интенсивную тренировку, так и более спокойный вариант.

Выбирать направление стоит с учетом уровня подготовки и состояния здоровья. Если есть хронические заболевания или ограничения по физической нагрузке, перед началом занятий лучше посоветоваться с врачом.

«Спортивные выходные» – совместный проект столичного Департамента спорта и центров госуслуг «Мои документы». Заниматься можно и онлайн – помимо дистанционных тренировок, предусмотрены 15-минутные зарядки.

Для очных занятий нужна предварительная регистрация. Она открывается по четвергам в 12:00 – записаться можно на сайте проекта или в центрах госуслуг. В «Моем спортивном районе» на сайте выбирают конкретную площадку, дату и время.

На тренировку организаторы советуют приходить немного заранее – за 5–10 минут до начала. Специальных требований к экипировке нет – достаточно удобной спортивной одежды и обуви, подобранных по погоде.

Не только спорт

Говорят, спорт объединяет. Даже если каждый приходит на тренировку со своей целью, довольно скоро рядом оказываются знакомые лица, а между упражнениями находится время и для пары слов. Регулярные занятия дают возможность познакомиться с людьми, которые живут или работают неподалеку, найти единомышленников, а иногда и друзей. Так у этих городских активностей появляется еще один результат, который не измерить километрами и количеством повторений, – новые и порой крепкие связи между людьми.