Знаменитая журналистка и светская львица Ксения Собчак оказалась в крайне нелицеприятном положении, столкнувшись с жестким давлением надзорных органов.



Для скандально известной интервьюерши Ксении Собчак наступили черные дни. Журналистку, которая привыкла ходить по самому краю и играть с огнем, в буквальном смысле прижали к стене. Роскомнадзор потребовал от телеведущей немедленно зачистить ее медиаресурсы и полностью удалить резонансные интервью с эпатажными блогерами Игорем Синяком, Хилми Форкс и Андреем Григорьевым-Апполоновым.

Государственное ведомство усмотрело в выпущенных материалах серьезные нарушения закона и признаки экстремистской деятельности*. В фокус внимания попали персонажи с весьма сомнительной репутацией. В частности, один из героев скандальных выпусков — треш-блогер Хилми Форкс — едва успел освободиться из колонии, где отбывал уголовный срок за создание запрещенного контента, а до этого прославился в криминальной хронике, издевательствами над прохожими и провокационными строчками своей биографии.

Опасаясь куда более суровых санкций для себя и своей команды, блондинка безоговорочно подчинилась жестким требованиям. Собчак побежала подчищать хвосты, однако не удержалась от колких комментариев в соцсетях.

"Позорище, конечно, но что делать. Все же мы с командой по-прежнему живем и работаем из России, чтобы вы получали новые интервью. Поэтому вынуждены соблюдать данные требования. С тяжелым сердцем прошу прощения у героев и зрителей за это вынужденное решение. Работаем дальше!" — попыталась оправдаться Собчак в своем блоге, извиняясь перед аудиторией.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.