Сделать уроки за ребёнка быстрее, чем дождаться, пока он сделает сам. Только оценку в итоге получает не он.



Вечер, без двадцати одиннадцать. Завтра сдавать проект про круговорот воды в природе. Мама клеит облака из ваты, папа ищет в интернете, как выглядит конденсация. Автор проекта давно лежит в соседней комнате с телефоном.

Утром проект получит пятёрку. Мама выдохнет, папа скажет «ну вот, можем же». Ребёнок кивнёт.

И все трое будут знать, чья это пятёрка.

Никто из них не сделал ничего плохого. Родители помогли, потому что любят и потому что было поздно. Но у этой помощи есть цена, и платит её тот, кому помогали.

Что на самом деле показывает оценка

Оценка — вещь скромная. Она показывает, что человек предъявил в этом месте и в этот день. Экзамен, кстати, тоже. По ней видно, что освоено и куда идти дальше. Потолка она не показывает.

Но всё это верно, пока работу делал сам ученик. Когда её делала семья, отметка показывает уровень семьи. Учитель оценил мамины облака и папину конденсацию.

Поэтому я предлагаю делить родительскую помощь на два вида. Первая учит: взрослый объяснил, показал, посидел рядом, а сделал ребёнок. Вторая подменяет: взрослый сделал, ребёнок переписал или просто отнёс.

Отличить их легко. Задайте себе один вопрос: видно ли в готовой работе, где чья часть? Если видно, вы помогли. Если нет, вы сдали домашнее задание.

Что ребёнок уносит из чужой пятёрки

В начальной школе ребёнок решает задачу, которая важнее таблицы умножения. Он выясняет, способен ли он сам довести дело до результата. Из этого потом вырастает либо трудолюбие, либо тихое подозрение «я не тяну».

Чужая пятёрка на этот вопрос не отвечает. Она отвечает на другой: трудное за меня закроют.

Дети учатся ещё и наблюдая. Они смотрят, что делает взрослый, когда сложно. Если взрослый каждый раз говорит «дай сюда, я быстрее», ребёнок усваивает именно этот способ. Только применять его будет уже к себе: сложно, значит, должен прийти кто-то и сделать.

Есть и третья цена, самая обидная. В классе рядом сидят ребёнок с честной тройкой и ребёнок с семейной пятёркой. Первый всё понимает и обижается. И объяснить ему, почему так устроено, труднее, чем любую алгебру.

Поэтому мне нравится фраза «это твоя тройка». Четвёрка, пятёрка — поди разбери, что там его, что папино, а что мамино. А тройка его. Вся. Ни один взрослый к ней руку не приложил.

И оговорки тут не спасают. Можно сделать задание за ребёнка и честно предупредить: имей в виду, это написал я. Не поможет. Ребёнок запомнит оценку, а оговорку забудет.

Почему мы всё равно садимся рядом

Причины у всех похожие, и они совсем не глупые.

Быстрее сделать самому. Это правда, взрослый клеит облака втрое быстрее.

Страшно за него. Двойка кажется началом конца, хотя это всего лишь двойка.

Стыдно перед школой. Отметку ребёнка мы привыкли читать как отметку себе: какая я мать, какой я отец. Поэтому на родительском собрании у взрослых людей потеют ладони.

И наконец, чат класса, где чей-то проект уже сфотографирован. С подсветкой.

Так пятёрка и становится семейным подрядом. Ребёнок в этом подряде работает курьером.

Что можно изменить уже на этой неделе

Спрашивайте, а не садитесь. «Тебе помочь или сам?» — вопрос, после которого нужно выдержать ответ. В том числе ответ «не надо». Это его право.

Объясняйте, но не делайте. Разобрать тему по алгебре — помощь. Решить номер, пока он смотрит в окно, — подмена.

Оставляйте посильную часть. Пусть она будет маленькой и кривой. Облако, приклеенное им самим, стоит дороже трёх ваших.

Проговаривайте границу вслух. «Вот это сделал ты. Вот здесь помог я». Скучная фраза, а работает: ребёнок видит свой вклад отдельно от вашего.

Называйте оценку его оценкой. Любую. «Это твоя четвёрка» действует так же, как «это твоя тройка», только слышать приятнее.

Не дожимайте. Если через двадцать минут совместных уроков вы оба на взводе, заканчивайте. Ещё час даст не знания, а привычку: уроки — это когда кричат.

И не делайте из отметки трагедию. Родительская тревога не помогает ребёнку учиться. Она учит его бояться ошибиться, а тот, кто боится ошибиться, перестаёт пробовать.

Самостоятельность не выдают в восемнадцать лет вместе с паспортом. Это блюдо, которое едят постепенно, маленькими порциями. Сегодня он сам сделал одну задачу. Через месяц сам собрал портфель. Потом сам подошёл к учителю и договорился о пересдаче, а вы узнали об этом последним.

Проект про круговорот воды, кстати, можно сдать и кривой.

Зато с его облаками.