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Авг. 13, 2019
просмотры: 123

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе

567

Финал конкурса состоялся 10 августав Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой. За первое место боролись 27 участниц из разных городов России, но только одна одержала победу в конкурсе. 

Победительницей стала 33-летняяжительница Геленджика Екатерина Нишанова.Первой "вице-миссис Россия" стала Анна Митрофанова из Самары, "второй вице-миссис" – Влада Брем из Иркутска. Темой конкурса в этом году был космос.

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