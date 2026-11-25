Невинный флирт на светском мероприятии перерос в открытую вражду.



Настоящий светский скандал разгорелся на полях недавней светской премии, а его последствия теперь вовсю смакует все соцсети. В эпицентре бурлящих страстей оказались обладательница титула "Мисс Россия — 2003" Виктория Лопырева, именитый режиссер Сарик Андреасян и его законная супруга, актриса Лиза Моряк.

Поводом для публичной пикировки стало видео с мероприятия. На кадрах ролика роковая блондинка Лопырева сидит вплотную к Андреасяну улыбается, кокетничает и игриво поправляет свои роскошные локоны. Кадры флирта с чужим мужем мгновенно разлетелись по Сети и, разумеется, долетели до законной жены постановщика.

Моряк попыталась сохранить лицо и перевести все в шутку: актриса записала язвительную видеопародию на жесты и поведение роковой модели, изображая смешную ревность. Однако Виктории Лопыревой такие "приколы" совсем не пришлись по вкусу.

Бывшая "Мисс Россия" не стала терпимо отмалчиваться и слила в публичный доступ личную переписку с Лизой, где та объяснила, что видео было лишь безобидным приколом. Но пощады не последовало — Лопырева публично унизила молоденькую соперницу.

"Юмор, как и ирония, все-таки требует определенного интеллекта. Иначе выглядит жалко", — высокомерно резюмировала модель в своих соцсетях.

Поклонники светской хроники уже вовсю запасаются попкорном. Все знают, что за плечами Лопыревой тянется шлейф опасной охотницы за чужими мужьями, поэтому невинные поглаживания волос рядом с успешным режиссером заставили Лизу Моряк серьезно нервничать. Очевидно, что градус напряжения в этой звездной драме будет только расти.