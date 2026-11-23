Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова дала инструкцию по защите личных границ.

Иногда наступают дни, когда внутренняя отрешенность чувствуется особенно остро, а привычные вещи перестают приносить радость. Такое состояние нередко выпадает на Новолуние — время, когда эмоции и мысли человека становятся более уязвимыми, ухудшаются отношения с окружающими. Как правило, это длится три дня: день до новой фазы Луны, само новолуние и день после.



Что такое Черная Луна?

Черную Луну связывают с периодом завершения старого лунного цикла и перехода к новому. Под этим также понимается новолуние — особое время, когда Луна практически исчезает из поля зрения, а ее появление на небе ожидается уже в виде тонкого серпа.

В эти три дня можно заметить особую энергетику внутри и вокруг себя. Сил становится меньше, обостряются переживания и эмоции, учащаются негативные и тревожные мысли. Особое внимание стоит уделить общению с людьми. Считается, что в Черную Луну энергетические вампиры активнее проявляют себя — сильнее давят на собеседника, провоцируют, вызывают у других чувство вины. Это не означает, что на период новолуния нужно изолироваться от общества, но стоит быть готовым к возможным временным эмоциональным препятствиям.



Что нельзя делать в период Черной Луны?

Время новолуния желательно посвятить себе и своему состоянию. Не нужно действовать под влиянием страха, эйфории или чужих обещаний.

Не беритесь за крупный проект, не открывайте бизнес и не подписывайте важные договоры на скорую руку. Любое начинание, особенно связанное с деньгами, в период Черной Луны может привести к краху и упадку. Если есть хоть малейшее сомнение или страх — перенесите обсуждения и подписания на другие дни.



Не давайте деньги в долг из чувства вины. Особенно если человек давит на жалость, требует немедленного ответа или уже не раз нарушал договоренности. Деньги — это энергия личного ресурса и роста, поэтому отдавать их в ущерб собственному спокойствию нельзя.



Не соглашайтесь на свидания против своего желания. Встреча из страха обидеть, одиночества или надежды кого-то изменить редко приносит радость. Если новый знакомый торопит события, игнорирует ваши сомнения или требует немедленной близости, прислушайтесь к своей интуиции.



Как защитить личные границы: простые ритуалы и обряды

Особенно полезно в дни Черной Луны провести время в тишине. Проветрите комнату, зажгите свечу и посидите несколько минут без звуков. Сконцентрируйтесь на дыхании, сердцебиении, ароматах вокруг, тепле тела. Представляйте, как вы становитесь спокойнее, увереннее в себе и сильнее духом.

Еще один простой обряд — стакан чистой воды на столе. Посмотрите на него и мысленно сформулируйте намерение: «Я распоряжаюсь своим временем, деньгами и вниманием осознанно». Затем не спеша выпейте воду. Пусть этот жест станет напоминанием о вашем праве выбирать, кому и сколько себя отдавать.



Если после разговора с непростым человеком вы чувствуете усталость, не спешите сразу обвинять собеседника в энергетическом вампиризме. Возможно, у него действительно сложный характер. Но для дополнительной внутренней защиты и спокойствия все-таки возьмите паузу на общение с ним. Не бойтесь ему сказать «нет» и не оправдывайтесь за собственное решение.