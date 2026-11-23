Итоги реализации программы благоустройства в 2026 году, планы на следующий год и подготовку общественных пространств к зиме обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством региона и главами округов.

«Нами реализуется большая программа по созданию пространств, где семьи с детьми, молодежь, старшее поколение могут отдыхать, проводить время безопасно и комфортно. Это государственная программа. Во всех регионах идет благоустройство, и мы здесь задаем темп, – сказал Андрей ВОРОБЬЕВ. – Сегодня говорим о том, что сделано в части строительства, сдачи и содержания таких территорий. Раньше традиционно, когда говорили о парках, предполагали, что туда можно пойти на прогулку с ребенком, покататься на велосипеде и т.д. Сегодня же абсолютное большинство пространств подходят не только для летнего, но и осеннего, зимнего отдыха. Впереди большие каникулы. Мы видим, какое количество жителей эти дни проводят в парках, а значит, они должны соответствовать. Это большая чувствительная работа».

В этом году в регионе должны привести в порядок 64 общественные территории: 10 парков, 11 лесопарков, 12 скверов, 15 пешеходных зон и площадей, 10 набережных и 6 функциональных зон. Значительная часть объектов уже открыта, среди них «ЛиАЗ Парк» в Ликино-Дулёве, «Летний парк» в Малаховке, Центральный парк в Щёлкове, «Вишняковский лес» в Балашихе, Проспект Победы в Ступине и Центральная площадь в Истре. Ещё 19 территорий предстоит завершить до конца года.

Кроме того, второй год подряд реализуется программа благоустройства малых общественных территорий, в которую в 2026 году вошли 56 объектов.

«В минувшие выходные после благоустройства открылась территория около Барашкинского пруда в Химках. В течение нескольких лет мы видели большое количество обращений жителей на «Доброделе» по поводу этого объекта. В ближайшее время откроем сквер «Северный» в Луховицах, «Тимоховский парк» (1-й этап) в Ленинском, сквер «Мирабель» в Протвине, набережную р. Яуза в Мытищах, Пешеходную зону в мкр Дзержинец г.о. Пушкинский, «Мемориальный сквер» в Люберцах. Также в декабре досрочно сдаем крупный объект – «Коренёвский карьер» в Люберцах. Очень популярная пляжная территория, по которой также было много обращений жителей, – сказал заместитель Председателя Правительства – министр благоустройства Московской области Михаил ХАЙКИН. – Также второй год у нас идет очень значимая программа по благоустройству малых общественных территорий – 56 в 2026-м. Так называемые скверы у дома. Например, во Всероссийском голосовании за сквер Текстильщиков в Волоколамске жители отдали почти 2 тыс. голосов, за «Ракушку» в Бронницах – более 2,4 тыс., а за сквер «Привокзальная площадь» в Луховицах – более 4,8 тыс.».

В 2027 году благоустройство запланировано на 62 объектах, которыми смогут пользоваться более 2 млн жителей. На более чем 20 из них работы уже начались. Помимо этого, власти региона намерены обновить свыше 100 малых общественных территорий.

Сейчас в Московской области 225 парков. По прогнозу, в 2026 году их посетят более 100 млн раз, что на 10 млн больше, чем годом ранее. Все территории отвечают стандартам доступной среды.

К зиме в регионе откроют 48 катков с искусственным льдом, из них пять новых, а также 68 лыжных трасс и 41 тюбинговую горку.

«Все парки готовы к зиме, обеспечены персоналом, уборочной техникой, ручным инвентарем, противогололедными материалами и т.д. Сейчас ведется активная работа по подготовке 48 катков с искусственным льдом, которые должны быть открыты к 1 декабря. У нас есть стандарт по обеспечению катков – это белый лед, брэндинг, заливочная машина, праздничное оформление, новый и полноразмерный инвентарь, теплые прокаты, туалеты и т.д., – добавил Михаил ХАЙКИН. – Забронировать сеанс на катках можно через сайт sport.mosreg.ru и портал «Добродел». Также с этого года контролировать очереди на катках будем с помощью камер с ИИ, чтобы распределять потоки».

Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».