В Северо-Западном, Троицком и Новомосковском округах, а также в Зеленограде обновили дворы и обустроили места для спорта и семейного отдыха. Итоги работ за 2026 год подвел мэр Москвы Сергей Собянин.

О завершении сезона благоустройства глава города рассказал в личном блоге. На северо-западе столицы появились пять спортивных площадок: на Химкинском бульваре и улицах Барышиха, Большая Набережная, Кулакова и Берзарина.

Оборудование подобрали для разных тренировок. На Химкинском бульваре установили гимнастический комплекс с кольцами, брусьями, шведской стенкой и боксерским мешком, рядом разместили два теннисных стола. В Митине сделали упор на силовые упражнения, в Покровском-Стрешневе оборудовали воркаут-зону. Жителям Хорошево-Мневников доступны тренажеры для спины, рук и ног, а в Строгине — эллипсоид, гантельный ряд и турники.

В Южном Тушине привели в порядок более 10 тыс. квадратных метров дворов у корпусов 1 и 3 дома 52 на Сходненской улице. Здесь появились игровой городок с батутом и 16 малыми архитектурными формами, спортивная площадка с комплексом «Кенгуру» и диваны-качели под навесами.

В Зеленограде обновили территорию у корпуса 1003 в Силине, а также дворы у корпусов 533 и 503–504 в Савелках. Заменили покрытия детских и спортивных зон, отремонтировали дорожки. В Силине установили игровые комплексы и оборудование для воркаута, восстановили газоны.

У Черного озера в шестом микрорайоне благоустроили участок между лесом и берегом. Там оборудовали две детские площадки, воркаут-зону, столы для настольного тенниса и поле для волейбола, мини-футбола и регби. Для рыбаков сделали деревянный причал. Бронзовых пеликанов отреставрировали и вернули на прежнее место.

В Троицке спортивный кластер появился у домов на 2-й Нововатутинской улице и Нововатутинском проспекте. Здесь можно играть в мини-футбол и баскетбол, заниматься на тренажерах и турниках. Обновлены также детские площадки и зоны тихого отдыха.

В Коммунарке на Бачуринской улице создали площадку для командных игр и зоны воркаута. На улице Сосенский Стан установили игровые комплексы-замки, качели и карусели с травмобезопасным покрытием. Новые детские и спортивные площадки обустроили и в семи населенных пунктах района Вороново: Рогове, Богоявлении, Каменке, Климовке, Зыбине, Юдановке и Юрьевке.