Стоило 21 ноября совершить необдуманное действие, как на семью мгновенно обрушивались тяжелые болезни, ссоры и финансовый крах.



В субботу, 21 ноября 2026 года, народный календарь отмечает один из самых почитаемых и шумных осенних праздников — Михайлов день. Православная церковь в эту дату совершает Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Архангел Михаил считается главным защитником веры, грозным вождем небесного воинства и победителем сил тьмы.

В крестьянском быту Михайлов день знаменовал собой окончательный переход от осени к зиме. К этой дате полностью завершались все полевые работы, крестьяне получали расчет за сезонный труд, а рекруты отправлялись на службу. Считалось, что именно с 21 ноября зима окончательно вступает в свои права, а сам архангел Михаил спускается на землю на белом коне, проверяя порядок в деревнях.

Михайловские пиры и всеобщность гуляний

Главная традиция этого дня — обильные и широкие застолья. К Михайлову дню крестьяне успевали продать часть урожая, зарезать скот и скопить достаточно зерна, чтобы устроить пышный праздник. Поговорка гласила: "Со дня Михаила Архангела зима морозы кует", но перед этим полагалось от души повеселиться.

Столы ломились от угощений: на них обязательно присутствовали блюда из мяса, свежий хлеб из новой муки, пироги, мед и домашнее пиво. Существовал негласный закон: на Михайлов день двери каждого дома должны быть распахнуты для гостей. Считалось большим грехом отказать страннику, бедняку или неожиданному путнику в крове и еде. Гостеприимство в этот день напрямую определяло благополучие семьи на весь будущий год: чем больше накормишь людей, тем щедрее небеса отплатят дому.

Гуляния часто затягивались до глубокой ночи, перерастая в сватовство и помолвки, поскольку свадебный сезон подходил к своему завершению.

Строгие запреты: почему нельзя было мыть полы

Энергетика Михайлова дня требовала особого почтения к высшим силам, а список табу нарушать не решался никто:

Категорически запрещалось выполнять любую тяжелую работу по дому — шить, вязать, рубить дрова, строить и особенно мыть полы. Предки верили, что влажная уборка в Михайлов день смывает из дома удачу и защиту архангела Михаила, а взамен привлекает нищету и болезни.

Строго возбранялось хвастаться своими добрыми делами, достатком, удачным урожаем или щедрым угощением. Считалось, что гордыня навлечет гнев небесного покровителя, и человек мгновенно потеряет все, чем хвалился.

Нельзя было отказывать в помощи тем, кто о ней просил. Проявить жадность или черствость 21 ноября означало навлечь на свой род серьезные неприятности.

Запрещалось резать ножом, рубить топором и использовать любые режущие инструменты без крайней необходимости, чтобы случайно не "обидеть" домашний скот.

Избегали ссор, сквернословия и выяснения отношений: любые конфликты в Михайлов день могли затянуться на долгие месяцы и разрушить семейный мир.

О чем шепчут ноябрьские приметы

Наблюдательные хозяева внимательно следили за погодой на Михайлов день, чтобы понять, какой будет зима:

Если 21 ноября выдавалось морозным, а на деревьях красовался густой иней — ждали обильных снежных заносов к декабрю.

Туман с самого утра предвещал скорую оттепель, которая задержится на несколько дней.

Если на Михаила шел мокрый снег или дождь — весна обещала быть дождливой и затяжной.

Ясное и звездное небо ночью сулило скорое наступление трескучих морозов.

Урок предков для современной жизни

В ритме сегодняшней недели Михайлов день напоминает о важности щедрости, гостеприимства и умения вовремя остановиться. Отложите генеральную уборку и тяжелые дела на другой день, посвятите субботу общению с близкими.

Соберите за большим столом родственников или друзей, угостите их вкусным обедом, проявите заботу о тех, кто в ней нуждается, и оставьте в стороне рабочие заботы. Искреннее тепло, щедрость души и отказ от гордыни станут лучшей благодарностью архангелу Михаилу за защиту вашего дома.