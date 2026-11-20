Одна из самых обсуждаемых красоток отечественного шоу-бизнеса наконец-то рассекретила свой новый статус, спровоцировав бурю восторга и зависти в социальных сетях.



Звездные хроники пополнились долгожданным и очень красивым событием: Анастасия Решетова официально вышла замуж. Избранником модели стал ее возлюбленный — успешный бизнесмен и миллиардер Валерий Цвек. Пара долгое время старалась не афишировать свой роман, однако шила в мешке не утаишь, особенно когда дело касается столь масштабных жизненных перемен. Сейчас влюбленные находятся в ожидании чуда: Анастасия ждет от Валерия своего второго ребенка, так что свадьба стала логичным и невероятно трогательным продолжением их истории любви.

Вчера молодожены отпраздновали создание семьи, а в сети уже подоспели первые кадры с торжества, заставившие поклонников рассматривать каждую детавь. На праздничных снимках сияющая Решетова предстала в элегантном свадебном наряде, подчеркнувшем ее заметно округлившийся животик.

О самом новоиспеченном супруге модели известно не так много, ведь Валерий Цвек предпочитает держаться в тени медийного шума, в отличие от бывших возлюбленных Анастасии. Известно, что он является серьезным предпринимателем, входит в круг крупных российских бизнесменов и обладает внушительным состоянием, позволяющим окружить любимую женщину поистине королевской заботой. В отличие от прошлых громких романов модели, эти отношения развивались тихо и гармонично, без публичных драм и скандалов.