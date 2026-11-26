Мы привыкли считать, что здоровый сон – это залог долголетия, но последние научные данные заставляют взглянуть на привычку долго отлеживаться в постели с совершенно другой стороны.



Многие из нас свято верят: чем дольше спишь, тем лучше восстанавливается организм. Однако, как сообщает издание Ridlife, эта аксиома может оказаться опасной иллюзией, особенно для тех, кто уже имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Новое масштабное исследование показало, что страсть к долгому сну у "сердечников" зачастую становится не лечением, а тревожным сигналом организма.

Команда экспертов из Южного университета Джорджии решила докопаться до истины, проанализировав данные более чем трех тысяч взрослых пациентов с болезнями сердца. Исследование, охватившее 15-летний период наблюдений (с 2004 по 2019 год), дало шокирующие результаты. Участников разделили на три группы: тех, кто спит шесть часов и меньше, тех, кто придерживается нормы в семь-восемь часов, и "любителей поспать" (девять часов и более).

Выводы ученых оказались неутешительными для тех, кто привык подолгу нежиться в постели. После того как эксперты исключили влияние возраста, курения, алкоголя и иных сопутствующих недугов, картина стала предельно ясной. Риск преждевременной смерти от любых причин у тех, кто спал девять и более часов, оказался на 51% выше, чем у «золотой середины», спящей по семь-восемь часов. Что касается специфических рисков для сердечно-сосудистой системы, то здесь цифры еще выше: вероятность летального исхода от болезней сердца увеличивалась на 53%.

При этом исследователи подчеркнули: фанатичное сокращение сна до шести часов и менее также не является панацеей, но именно девятичасовой «марафон» стал самым опасным фактором. Идеальным временем для сна, по прогнозам ученых, оказался диапазон от шести до семи часов.

Значит ли это, что пора ставить будильник на раннее утро? Ученые призывают не делать поспешных выводов. Длительный сон — это, скорее всего, не сама причина гибели, а важный маркер, который нельзя игнорировать. Вероятно, организм, измученный скрытыми патологиями, пытается "добрать" ресурсы таким изнурительным сном, сигнализируя о глубоких нарушениях.

Авторы работы уверены: продолжительность сна — это мощный диагностический инструмент. Если пациент с больным сердцем начинает спать по девять-десять часов и чувствует, что ему все равно не хватает отдыха, — это повод не для радости, а для экстренного визита к кардиологу. Возможно, именно сейчас ваше тело пытается сказать вам то, что вы упорно не хотите замечать.