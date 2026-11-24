Будете плакать три дня: что категорически запрещено делать 24 ноября

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В вторник, 24 ноября 2026 года, православная церковь чтит память преподобного Феодора Студита. В народе этот день ласково, но с опаской прозвали Федором Студеным или Федором Морозом. Наши предки верили: с этого момента зима окончательно вступает в свои права, кутает землю в снежные оковы и начинает "студить" все вокруг. В старину говорили: "Федор Студит землю студит", "Со дня Федора Студита стало от стужи сердито". По погоде в этот день старики гадали, какой окажется предстоящая зима. Если на Федора сыпал снег или шел дождь, ждали оттепелей до самого 4 декабря. А вот если день выдавался ясным и морозным, народищу пророчили лютую и затяжную стужу. Этот день считался опасным для домашних дел и личных отношений, поэтому наши предки строго соблюдали проверенные веками запреты. Главный стоп-лист на 24 ноября:

Нельзя дарить и принимать в подарок посуду. Считается, что вместе с чашкой или тарелкой в дом проберется бедность, а между дарителем и получателем возникнет глухая стена из обид.

Не стоит отдавать свои вещи из дома. Будь то кусок хлеба, щепотка соли или старая куртка – вместе с ними вы отдаете свое благополучие и семейный уют.

Категорически запрещено ссориться и таить обиду. Конфликт, вспыхнувший на Федора Студита, затянется на долгие месяцы и унесет много сил.

Нельзя ходить в рваной или грязной обуви. По поверьям, это привлекает проблемы со здоровьем и сулит финансовые потери.

Во вторник, 24 ноября 2026 года, православная церковь чтит память преподобного Феодора Студита. В народе этот день ласково, но с опаской прозвали Федором Студеным или Федором Морозом. Наши предки верили: с этого момента зима окончательно вступает в свои права, кутает землю в снежные оковы и начинает "студить" все вокруг. В старину говорили: "Федор Студит землю студит", "Со дня Федора Студита стало от стужи сердито". По погоде в этот день старики гадали, какой окажется предстоящая зима. Если на Федора сыпал снег или шел дождь, ждали оттепелей до самого 4 декабря. А вот если день выдавался ясным и морозным, народищу пророчили лютую и затяжную стужу. Этот день считался опасным для домашних дел и личных отношений, поэтому наши предки строго соблюдали проверенные веками запреты. Главный стоп-лист на 24 ноября: Нельзя дарить и принимать в подарок посуду. Считается, что вместе с чашкой или тарелкой в дом проберется бедность, а между дарителем и получателем возникнет глухая стена из обид.

Не стоит отдавать свои вещи из дома. Будь то кусок хлеба, щепотка соли или старая куртка — вместе с ними вы отдаете свое благополучие и семейный уют.

Категорически запрещено ссориться и таить обиду. Конфликт, вспыхнувший на Федора Студита, затянется на долгие месяцы и унесет много сил, будете плакать три дня после этого.

Нельзя ходить в рваной или грязной обуви. По поверьям, это привлекает проблемы со здоровьем и сулит финансовые потери. Чтобы привлечь в дом удачу, на Федора Студеного обязательно варили горячие щи. Верили: чем больше горячего супа съест каждый член семьи, тем теплее и сытнее будет зима, а болезни обойдут дом стороной. Также в этот день было принято перебирать старую посуду и безжалостно выбрасывать чашки и тарелки со сколами — считалось, что трещины "съедают" счастье.

24 ноября 2026, 03:20 Фото: magnific.com Юлия Тюрина автор "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник

Чтобы привлечь в дом удачу, на Федора Студеного обязательно варили горячие щи. Верили: чем больше горячего супа съест каждый член семьи, тем теплее и сытнее будет зима, а болезни обойдут дом стороной. Также в этот день было принято перебирать старую посуду и безжалостно выбрасывать чашки и тарелки со сколами – считалось, что трещины "съедают" счастье.Ноябрь подбирается к концу, а в народном календаре наступает время настоящих зимних холодов и суровых предзнаменований.