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Июнь 3, 2018
просмотры: 123

Страдающий Кобзон пошептался с Собчак

567

В Сочи прошла церемония открытия 29-ого фестиваля "Кинотавр". На мероприятии присутствовали самые знаменитые российские звезды. Для многих это стало отличным поводом показать свои роскошные наряды, а также пообщаться. В частности, журналисты заметили перешептывающихся Иосифа Кобзона, который страдает от тяжелого онкологического заболевания, и Ксению Собчак.

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