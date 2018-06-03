Страдающий Кобзон пошептался с Собчак

В Сочи прошла церемония открытия 29-ого фестиваля "Кинотавр". На мероприятии присутствовали самые знаменитые российские звезды. Для многих это стало отличным поводом показать свои роскошные наряды, а также пообщаться. В частности, журналисты заметили перешептывающихся Иосифа Кобзона, который страдает от тяжелого онкологического заболевания, и Ксению Собчак.
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