Будет невероятно тяжело: для этих трех знаков 2024 станет испытанием на прочность

Сложные и неоднозначные события ожидают некоторых представителей звездной семьи. Рассказываем, представителям каких знаков зодиака необходимо быть особо осторожными в следующем году.

2024 годом будет управлять Дракон. Мифическое животное не всем подготовило приятные подарки, сообщает "Пятый канал". Трем знакам зодиака придется пройти сложные испытания. Несмотря на все проблемы, рекомендуется продолжать двигаться к своим целям. Покровитель года оценит старания и обязательно вознаградит за труд и терпение.

Специалисты называют 2024 год периодом кармической расплаты. Наиболее сложный период будет для следующих представителей знаков зодиака:

Весы

Людям, рожденным осенью, придется пережить сложные месяцы в начале и в конце года. Кармическая энергия будет подталкивать на необдуманные шаги. Рекомендуется каждый раз задумываться о последствиях при принятии какого-либо ответственного решения. Судьба затронет различные сферы. Приятным подарком будет мудрость, которая останется после переработанного опыта.

Тельцы

Сложнее других придется представителям данного знака зодиака, которые рождены в период с 8 по 18 мая. Вся жизнь людей перевернется с ног на голову. Неожиданные испытания коснутся самых чувствительных сфер. Могут пострадать социальные коммуникации, карьера и личная жизнь. Рекомендуется отложить старт каких-либо важных дел.

Девы

Весь год придется держать руку на пульсе. Расслабляться и отвлекаться нельзя, так как тут же настигнет волна неприятностей. Важно прислушиваться к подсказкам, которые посылает вселенная. Помните, что в 2024 году скорость принятия решений должна быть снижена. Тщательно обдумывайте каждый шаг.