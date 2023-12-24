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Гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака
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Каким будет год Дракона с астрологической точки зрения? Рассказал астролог и нумеролог Дмитрий Шимко.

ОВЕН

Дракон для Овнов станет прорывом. Если 2023 только зарождал внутри идеи и мысли о будущих проектах, то 2024 позволит сделать следующий шаг на пути самореализации. К радости, или к сожалению – год не оставит незамеченной и личные взаимоотношения. Дракон позволит Овнам завести новые интересные знакомства, тесно связанные с последующей профессиональной темой, а также закрыть нерешенные ранее конфликты, в том числе с родственниками. В новом году рекомендую Овнам сделать упор на карьеру и самообразование, закрыть гештальты и начать двигаться вперед, не забывая о тенденциях прошлого года.

ТЕЛЕЦ

Тельцам следует бережнее относиться к своему здоровью, так как год Дракона обещает быть весьма насыщенным на события: на вас взвалят груз ответственности как в профессиональной нише, так и семейные обязательства не пройдут мимо. В личной сфере стоит обратить внимание на свое состояние, не быть жестким в решении кризисных моментов и беречь отношения с близкими. Самое главное в 2024 году – это посвятить время себе и своим давним мечтам: воплотить в жизнь реализацию своих талантов, и быть избирательнее в знакомствах, ведь люди, которые придут в год Дракона, могут ввязать вас в опасные ситуации, последствия от которых будут тянуться не один год. Дракон вам сулит большую удачу, от вас только требуется включить интуицию и не упустить счастливый шанс!

БЛИЗНЕЦЫ

2024 год принесет полный переворот и трансформацию в жизнь Близнецов. Старые люди уходят из вашей жизни, а к новым вы еще не готовы. Эмоциональное состояние диктует правила быть отшельником и познавать собственные глубины подсознания, закрывшись от всего мира. В год Дракона вам захочется покоя и переосмысления всего, что было ранее. Будьте готовы к переменам, ведь впереди только светлое будущее, которое уже сияет где-то на горизонте. Не бойтесь сближаться с людьми и заводить полезные, люди к вам потянутся!

РАК

Дракон для вас станет откликом на предыдущий год Кота. Повторяются основные тенденции и энергетика года. Но спешу вас обрадовать – теперь вы будете не одни бороться с миром. В 2024 у вас появляются союзники, возвращаются друзья, поступают интересные инициативы извне. Здесь вы можете позволить себе довериться окружающим и немного расслабиться. Лейтмотив года – любовь. Все, что касается сферы взаимоотношений, попадает под Драконий прицел. Длительные кризисные союзы начинают крушиться, а свободные Раки наоборот привлекать общественное внимание, и появляется шанс на вступление в долгосрочные качественные отношения.

ЛЕВ

Дракон закрывает дверь в прошлое! Львы, впервые за длительное время, увидят просвет в сфере самореализации. Легко не будет: придется помимо учебы и переквалификации заниматься насущными серьезными делами, такими, как недвижимость. 2024 год сулит вдохновение и мощный скачок позитивной волны, которая наполняет энергией все, за что бы Львы не взялись. Поэтому в новом году особенно хорошо все силы пустить на собственные достижения, выход в свет и покорение общественного пространства. В личной сфере не исключены мимолетные интриги и романы, будьте начеку и не забывайте о карьере, не позволяйте никому пользоваться вашей щедростью и добротой. Для более плодотворного течения энергии также рекомендуется не забывать о своем внешнем виде, смена стиля будет положительно сказываться на переменах в вашей жизни.

ДЕВА

Год Дракона только начинает раскачивать Дев, давая возможность построения планов на будущее. Время переворота сознания осталось в 2023, и здесь, Девы смогут немного выдохнуть. Те, представители знака зодиака, что активно ищут себе половинку, смогут попасть в поток знакомств, вполне качественных с ориентиром на семью. Особенно Дракон благоволит Девам путешествовать и заниматься вопросами недвижимости. Любые движения и смена места будут удачливы. Рекомендую в 2024 году не делать резких движений, готовьте стратегию! Все только начинается….

ВЕСЫ

Весы, приготовьтесь, трансформация начинается! Дракон не оставит ни одного представителя этого знака зодиака равнодушным! Грядут крупные фатальные изменения во всех сферах жизни: карьера, личная жизнь, смена места жительства (либо решение вопросов, связанных с недвижимостью, а также частые поездки и путешествия). Будьте готовы к непредсказуемым поворотам, меняйтесь и погружайтесь в поток, сопротивление бесполезно. Мир вас направит в нужное русло, затронув все ранее не решенные дела. В 2024 году вам постоянно придется балансировать между двух огней, без возможности уйти от выбора. Двойственность пути послужит качественным триггером для переворота вашего сознания и мироощущения.

СКОРПИОН

Скорпионы окажутся в своей тарелке. Мистицизм и сверхъестественные события не оставят в стороне типичных представителей знака зодиака. Дракон одарит Скорпионов ореолом загадочности и магии. К вам начнут притягиваться глубокие люди с нестандартным мышлением, которых вы ранее могли и вовсе избегать. Это максимально турбулентный и нестабильный год, который приносит расширение вашего сознания и участие в интересных авантюрах. Также не бойтесь людей из прошлого, именно в год Дракона они могут быть вам полезными. Особенно обратите внимание на вашу карьеру, начиная с весны 2024 года пройдут весьма значимые события, будьте воинственны, не упускайте своего!

СТРЕЛЕЦ

Дракон серьезно покачнет лодку стабильности Стрельцов. Даже карьера, которая находится длительное время в покое, получит встряску. Стоит быть готовыми ко всему, и избегать открытых конфронтаций на работе. Выяснять отношения придется, старайтесь вовремя сглаживать углы. Год Дракона только открывает перспективу взлета последующих годов, поэтому запаситесь терпением, не выпуская из внимания свой профессиональный рост. Стрельцам стоит заняться обучением, чтобы появилась возможность в дальнейшем перейти на более высокий уровень заработка, открыв финансовые возможности. В личной жизни представителям знака зодиака захочется яркости и импульсивности, эмоции будут превалировать в принятии решений.

КОЗЕРОГ

В год Дракона Козероги поистине счастливчики: самореализация не останется без внимания, есть шанс добиться новых высот и покорить ранее недоступные вершины на профессиональном поприще. Рекомендую не забывать и о личной жизни, которая тесно переплетается с карьерой. 2024 год действительно можно назвать для Козерогов победоносным, открывающим новые возможности, цикл везения и нужных людей рядом. Дракон покажет Козерогам насколько ярко может бурлить жизнь, стоит только поберечь свое здоровье и моральное состояние, не нервничать по пустякам, так как год достаточно форсированный и быстрый на смену событий.

ВОДОЛЕЙ

Да здравствует, новый поворот! Дракон не оставит и Водолеев без своего пристального внимания: все события в 2024 году окажутся для них фатальными. Такой смены деятельности, желаний, настроений у Водолеев еще не было! Дракон станет отправной точкой к большим свершениям и неожиданным виткам карьеры. Водолеи захотят не только сменить имидж, но и перевернуть с ног на голову сферу самореализации. В 2024 году рекомендую использовать ваше главное оружие – коммуникации и умение договариваться с людьми, так как суетливый Дракон подбросит множество необычных ситуаций, требующих вашего креативного вмешательства. Заводите друзей и новые связи, в будущем вам откроется возможность интересного сотрудничества.

РЫБЫ

В 2024 году отдохнуть в своем теплом мирке Рыбам не получится. Дракон подсветит Рыб, предоставив им возможность избавиться от гнета прошлого. Хороши карьерные предложения, на них стоит обратить внимание. В год Дракона Рыбы покажутся кардинальными и импульсивными, так как мириться с привычным укладом дел или отношений у них больше нет сил. Личная сфера принесет скорее минорный окрас, оставив глубокий отпечаток. К примеру, если рассматривать 2024 год, как выход из кризисного союза, то энергия Дракона положительно повлияет на исход. Все конфликты смогут решиться мирно, стоит только помнить, что закрытые двери – будут закрыты навсегда. Эмоциональное состояние Рыб стоит беречь, попутно занимаясь здоровьем. Самые яркие и звездные представители 2024 года будут именно представители знака Рыб.

24 декабря 2023, 20:40
Фото: Katharina Hild / imagebroker.com / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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