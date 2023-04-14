Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ради этого вышел из дома: Маликов приготовил россиянам роскошный подарок
Агония: вскочивший с постели Костомаров ломанулся на улицу без ног
"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова
Аж волосы дыбом: Интим Пересильд с толпой мужиков в космосе сняли на камеру
партнеры
Пятница
14 апреля
Лента новостей
12:20
Жена в гневе: Свалившаяся с неба молодуха ухаживает за тяжелобольным Костомаровым
12:00
Лицо опухло: Прилучный изводит молодую жену на последних сроках беременности
11:40
Кормят из трубочки: Тяжелобольной малышке Орловой стало хуже
11:20
Эксперты поддержали идею Путина о расширении льготной ипотеки
11:00
Скучающий по России Милохин и мечтающая о Каннах Бузова: 8-й выпуск "На Днях"
11:00
Для школьников Энергодара открылся первый "Атомкласс"
10:40
Клубные дома в Москве подорожали на 64%
10:20
Когда отключат отопление в Москве
10:10
У Собчак траур: умер Богомолов
10:00
В Казани наценка на жилье достигает 103%
09:20
"Операция была необходима": Изуродовавшая себя Агузарова вышла в люди с новым лицом
09:00
Росстат отчитался о ценах на стройматериалы
08:40
Нетипичная Москва: современные шедевры столичной архитектуры
08:20
Как сберечь десны и зубы от травмирования: объяснил стоматолог
08:01
"Должен помогать на передовой": соперника SHAMAN отправили отдавать долг родине
06:22
Нарколог раскрыл смертельную опасность алкоголя и сигарет
04:19
Царская паска: пошаговый рецепт приготовления главного блюда на Пасху
02:19
Теперь официально: Букингемский дворец объявил о расставании принца Гарри и Меган Маркл
00:30
Чем опасны покупные пельмени: объяснил диетолог
21:59
4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас
20:57
"Это невероятно": увидевшая Костомарова Навка сорвалась на крик
19:52
"Ей 18": плюнувший на жену 45-летний Бероев спутался с молодой красоткой
18:44
Помогу родной Украине: Ротару продает крымскую недвижимость за два с лишним миллиарда
18:37
"Пугачева открывает гастрольный тур": Примадонна возвращается на сцену с новой программой
17:50
"Выходят за грани": сыгравший "холопа" Милош Бикович горячо ласкает невесту под камерами
17:00
Умерла "британская Коко Шанель": не стало создательницы мини-юбок Мэри Куант
16:40
В Подмосковье открылась выставка "Человек. Земля. Вселенная"
16:20
Город-призрак в недрах Пермского края стал экскурсионным
16:00
"Отказ от еды, тошнит кровью": Малышку родившей Орловой увезли в больницу с опасным диагнозом
15:40
В Москве пенсионерку придавило световым оборудованием во время съемок фильма
15:20
Ждет суд: Устроившая разврат перед толпой Волочкова по уши вляпалась
15:00
Конец истории: Пойманный с молоденькой актрисой Богомолов сбежал от Собчак
14:40
Полиция задержала угрожавшего убийством семейной паре в метро мужчину
14:20
Снова третье сентября? Шуфутинский объявил о дуэте с SHAMAN
14:20
"Ей нужно время": где скрывается рискующая загреметь за решетку Ахеджакова
14:00
Проболтавшуюся об изменах экс-мужа Бородину поймали на лжи: Страшнейшая подлость!
13:40
"Подключил все свои связи": названа причина возвращения в Россию оскандалившегося Урганта
13:20
Давно болен и не отдает себе отчет: Куда дели настоящего Киркорова?
13:00
"Животное": Скрытная Долина выдала грязную подноготную жизни с бывшим мужем
12:40
"Тошнит от нее": женатого Крюкова перекосило от навязывающейся даром Бузовой
12:20
Как обезопасить себя от мошенников при покупке недвижимости
12:00
Самые доступные новостройки ТиНАО
11:40
Вид обколотой Ортман поразил работающего в спецслужбах мужа
11:20
За три года новостройки подорожали на 82%
11:00
"Нет простых рецептов": как лучше инвестировать в недвижимость
10:40
Совсем другой человек: кого выводят в свет вместо Киркорова?
10:20
Вскрылись детали интима спутавшегося с молодухой 90-летнего Киркорова: Ни в чем себе не отказывает
10:00
"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
09:40
Как мошенники обманывают россиян при помощи поддельных документов
09:20
Услуги ЖКХ, субсидии, ипотека: с 1 мая россиян ждут нововведения
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации
Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле
"Это невероятно": увидевшая Костомарова Навка сорвалась на крик
Родившая втайне молодая жена Петросяна предъявила младенца: Девочка
4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас
"Без трусов прекрасна": взявшая толстый ствол Волочкова развлеклась на камеру
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Регионы
Для школьников Энергодара открылся первый "Атомкласс"

Для школьников Энергодара открылся первый "Атомкласс"

Реализуемая госкорпорацией "Росатом" программа "Атомкласс" теперь доступна для учащихся города Энергодар. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
прочитано 149 раз

Новый профильный класс открылся 14 апреля на базе средней школы №5. "Атомкласс" включает два кабинета: один предназначен для углубленного изучения математики, во втором школьники будут заниматься по естественно-научному профилю.

ПО ТЕМЕ

Атомщики отремонтировали плавательный бассейн в Энергодаре

Для проектной и практической деятельности обустроли лабораторный комплекс со специализированным оборудованием, интерактивными панелями, ноутбуками и электронно-справочным табло. Там будут проходить занятия по точным наукам – математике, геометрии и тригонометрии.

Помещения учебного заведения капитально отремонтировали в рамках проекта "Школа Росатома". Созданы все условия для освоения естественных, технических и гуманитарных наук, а также программ цифрового профиля.

Для успешного старта учебного процесса в марте 2023 года учителя из Энергодара посетили город Нововоронеж и ознакомились с образовательными программами "Атомкласса". Для педагогов проводят онлайн-курсы повышения квалификации, оказывают методическую помощь и консультируют по разным вопросам.

Программа "Атомкласс" работает в 60 школах России. Проект призван развивать математическое и естественно-научное образование в средних учебных заведениях.

Фото: Дни.ру
Автор: 14 апреля 2023, 11:00

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Конец истории: Пойманный с молоденькой актрисой Богомолов сбежал от Собчак

Между Ксенией Собчак и Константином Богомоловым встала другая.
Шоу-бизнес

Скучающий по России Милохин и мечтающая о Каннах Бузова: 8-й выпуск "На Днях"

Обсуждаем последние новости шоу-бизнеса

Шоу-бизнес

Снова третье сентября? Шуфутинский объявил о дуэте с SHAMAN

Михаил Шуфутинский назвал SHAMAN грамотным человеком
Шоу-бизнес

"Подключил все свои связи": названа причина возвращения в Россию оскандалившегося Урганта

Когда у людей нет совести – это страшно

Гороскоп

Гороскоп любви: как разные знаки зодиака чувствуют конец отношений
"Катаклизмы и потрясения": астролог объявил о бедах человечества в 2023 году
Гороскоп на неделю с 27 марта по 2 апреля 2023 года
Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года

Здоровье

Как сберечь десны и зубы от травмирования: объяснил стоматолог
Нарколог раскрыл смертельную опасность алкоголя и сигарет
Хлеб – всему голова: как выбрать качественный продукт
Какие советы пластических хирургов часто нарушают пациенты и потом жалеют?

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Для школьников Энергодара открылся первый "Атомкласс"
Атомщики отремонтировали плавательный бассейн в Энергодаре
"Росатом" реализует в Ульяновской области проект в сфере ветроэнергетики
Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+