Как живет красавица-чемпионка Исинбаева

Выдающуюся российскую спортсменку Елену Исинбаеву любят и ценят за ее спортивные достижения. При этом, как отмечают поклонники, борьба за награды и новые рекорды не мешают ей оставаться очаровательной девушкой. 3 июня Елена Исинбаева празднует свой день рождения. О том, как живет двукратная победительница Олимпиады смотрите в галерее Dni.Ru.