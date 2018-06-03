Как живет красавица-чемпионка Исинбаева

Выдающуюся российскую спортсменку Елену Исинбаеву любят и ценят за ее спортивные достижения. При этом, как отмечают поклонники, борьба за награды и новые рекорды не мешают ей оставаться очаровательной девушкой. 3 июня Елена Исинбаева празднует свой день рождения. О том, как живет двукратная победительница Олимпиады смотрите в галерее Dni.Ru.
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