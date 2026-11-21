Виктория Боня решилась на новые эксперименты.



Блогерша и телеведущая Виктория Боня шокировала фоловеров в социальных сетях откровенной публикацией. Знаменитость решила избавиться от целлюлита с помощью современной косметологии, но результат процедур оказался весьма устрашающим. Она публично оголила свой зад, сплошь покрытый огромными и пугающими синяками.

Как пояснила сама экс-участница "Дома-2", причиной столь драматических гематом стал эндолифт. Эта популярная лазерная процедура применяется для безоперационной подтяжки кожи и эффективной коррекции жировых отложений как на лице, так и на различных участках тела. Попытка сделать кожу гладкой обошлась телеведущей дорого в плане внешнего вида, по крайней мере в первые дни после сеанса.

"Только для девочек. После эндолифта на следующий день", — подписала пикантный кадр знаменитость, решившая не скрывать от аудитории побочные эффекты салонного ухода.

Стоит отметить, что Виктория Боня давно проявила себя как ярая поклонница радикальных и дорогостоящих методов сохранения молодости и красоты, регулярно попадая в заголовки СМИ благодаря своим бьюти-привычкам. Так, в августе 2024 года она прогремела на всю страну новостью о пластической операции стоимостью в 20 миллионов рублей. Тогда телеведущая решилась на сложную блефаропластику у звездного пластического хирурга Чиа Чи Као, услугами которого ранее пользовались мировые супермодели Кендалл Дженнер, Белла и Джиджи Хадид.

Кроме того, в ноябре 2025 года Боня откровенно призналась поклонникам, что регулярно делает процедуру интимного омоложения. По словам светской дивы, этот уход затрагивает все зоны и стал для нее уже ежегодной привычкой.