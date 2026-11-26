Наступающий день Иоанна Златоуста несет в себе мощнейшую сакральную энергию, способную как привлечь в дом несметное богатство, так и полностью разрушить судьбу.



В четверг, 26 ноября 2026 года, верующие чтят память одного из главных святителей христианства — Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. В народном календаре этот день издавна зовется Златоустовым, или днем Ивана Златоуста. На Руси верили, что с этой даты вся природа окончательно погружается в глубокий зимний сон, а нечистая сила пытается укрыться от наступающих лютых морозов поближе к людским жилищам.

Главным символом этого дня всегда было слово. Иоанн Златоуст считался покровителем красноречия, поэтому 26 ноября молились о просвещении разума, помощи в учебе и исцелении от дефектов речи. Считалось, что на Златоуста открываются небесные врата для искренних молитв, а сказанное вслух имеет особую силу.

Еще одна важнейшая и любимая традиция 26 ноября — лепная праздничная трапеза. В этот день всей семьей было принято лепить пельмени и вареники с самыми разными начинками. На Руси верили: чем больше пельмей налепит и съест семья на Златоуста, тем счастливее, богаче и сытнее пройдет весь следующий год.

Что категорически запрещено делать 26 ноября

Наши предки строго соблюдали проверенные веками правила, чтобы не накликать беду на свой род:

Ругаться, сплетничать и осуждать. Поверье гласит: Бог наградил человека языком для добрых речей, и любой навет 26 ноября ударит бумерангом по самому оратору. Существовала даже присказка, что у осквернившего свой рот матом на Златоуста заболеют зубы или отнимется речь.

Брать и давать деньги в долг. Любые финансовые операции в этот день находятся под строжайшим табу. Отдав долг 26 ноября, можно навсегда отдать свое финансовое благополучие.

Отправляться в долгий путь во второй половине дня. Считалось, что после захода солнца на дороги выходит метель-пурга, путающая путников, поэтому дальние поездки лучше перенести.

Отдавать или выкидывать детские вещи. Вместе с бывшими в употреблении вещами ребенка можно невольно отдать его здоровье и защиту.

Приметы и подсказки природы на 26 ноября

Если на Златоуста идет густой и крупный снег — ждите ночью сильного трескучего мороза.

Днем порывистый ветер неожиданно затихает к вечеру — в ближайшие дни наступит потепление.

Звезды ярко мерцают на ночном небе — к скорой метели и ухудшению погоды.

Слышно, как громко каркают вороны — к скорой оттепели.

День Иоанна Златоуста — прекрасный повод собрать всю семью за одним столом, слепить вкусный ужин и следить за каждым сказанным словом, наполняя дом теплом, любовью и взаимным уважением.