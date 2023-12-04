Нагрянут люди из прошлого: гороскоп для Весов на декабрь 2023 от астролога Шимко

Первый месяц зимы преподнесет представителям этого знака зодиака сюрпризы.

Как и для большинства людей, для Весов декабрь станет важным и решающим. Астролог Дмитрий Шимко рассказал, что в завершающем год месяце им следует готовиться к неожиданностям. Как предупредил эксперт по звездам, следующие несколько недель представителям этого знака зодиака предстоит много общаться. В том числе с теми, с кем, казалось, все связи давно оборвались.

Специалист отметил, что в декабре в жизнь Весов нагрянут люди из прошлого. По словам Шимко, в эту категорию входят как совсем недавно отдалившиеся от вас знакомые, так и те, кого вы не видели десятилетиями. Как пишет "Утро.ру", в свое время эти люди давали важное обещание, которое так и не сдержали. Однако новая встреча пройдет в позитивном ключе.

Астролог заверил, что в последний месяц года старые знакомые найдут выход из ситуации и новое решение. Вполне возможно, что Весы получат от них выгодное предложение. Как предупредил эксперт, представителям знака может понадобиться вновь окунуться в дела минувшей весны. Но, несмотря на эти маленькие трудности, все завершится благополучно.

"Ваш 2023 год перенасыщен событиями, но он такой чудаковатый, что его сложно прогнозировать", – заключил специалист.

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