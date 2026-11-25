Московская городская дума утвердила бюджет столицы на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Половину расходов следующего года направят на социальную сферу.

Закон о бюджете Москвы на ближайшие три года принят на заседании столичного парламента. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В 2027 году город рассчитывает получить 5 трлн 938 млрд рублей доходов. Расходы запланированы в размере 6 трлн 589 млрд рублей. Дефицит составит 651 млрд рублей — 11% от доходов. В последующие два года предусмотрено его постепенное сокращение как в денежном выражении, так и относительно доходов.

На социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия заложено 3,2 трлн рублей. Это половина всех бюджетных расходов на 2027 год. С учетом средств обязательного медицинского страхования общий объем финансирования социальной сферы достигнет 3,7 трлн рублей.

В бюджете предусмотрены средства для индексации социальных выплат и увеличения фондов оплаты труда работников бюджетной сферы. Финансирование также направят на повышение качества услуг, которые получают жители.

Еще одно направление расходов — развитие городской инфраструктуры. Кроме того, бюджет предусматривает реализацию проектов по созданию новых производств.