В Москве построили три дома по программе реновации с использованием крупных заводских модулей. Один находится в Бабушкинском районе, еще два – в Черемушках.

О применении технологии Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс». Крупногабаритный модуль представляет собой почти готовую квартиру площадью до 100 квадратных метров. На предприятии в нем устанавливают окна, фасадные элементы и внутренние инженерные системы, выполняют базовую отделку.

Технологию развивает «Комбинат инновационных технологий — Монарх», работающий в особой экономической зоне «Технополис Москва».

Основную работу выполняют на заводе

Почти 90 процентов сборки жилого дома происходит в производственных условиях. Благодаря этому продолжительность работ непосредственно на стройплощадке сокращается в полтора-два раза. Для жителей соседних зданий это также означает меньше строительного шума.

Заводской способ изготовления не исключает индивидуальных решений: фасады и планировки можно разрабатывать отдельно для каждого объекта.

Жилой комплекс на улице Летчика Бабушкина возвели за девять месяцев. Квартиры в нем получат улучшенную отделку, также выполненную на предприятии. Производство сопровождается контролем качества и лабораторными проверками материалов.

При проектировании использовали информационное моделирование. Цифровая модель содержит сведения о геометрии здания и данные, необходимые для его последующего обслуживания.

Префаб-технологии применили в 142 домах

Крупные квартирные модули — один из вариантов префаб-строительства. В Москве используют и объемно-блочный метод, при котором предприятие выпускает бетонные блоки отдельных комнат.

Всего с применением различных префаб-технологий в столице построили 142 дома. По словам мэра, такие методы позволяют сокращать сроки возведения жилья до 50 процентов.

С начала 2026 года в Москве ввели в эксплуатацию более 1,4 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации.