Денис Шальных давно привлекает внимание прессы и пользователей Сети.



Единственный наследник народной артистки России Елены Яковлевой и актера Валерия Шальных к своим 34 годам успел пройти через громкие браки, разводы и кардинальные эксперименты с собственной внешностью, но мало кто знал, кому на самом деле он отдает всю свою отцовскую нежность.

Из-за обилия татуировок, покрывающих тело с головы до ног, и устрашающих шрамов многие ошибочно считают его агрессивным и опасным человеком. Однако за брутальной и даже пугающей внешностью скрывается на редкость доброе и ранимое сердце.

Поговаривают, что даже свои многочисленные рисунки на коже мужчина наносил из-за сильных чувств. По слухам, в молодости Денис безумно влюбился в девушку, которая училась на тату-мастера, и позволил ей тренироваться на своем теле. Правда это или нет, доподлинно неизвестно, ведь наследник знаменитой актрисы всегда предпочитал хранить молчание о личной жизни и никогда публично не обсуждал своих пассий.

Его официальный брак долгое время оставался в тайне. В 2017 году Денис отвел в загс начинающую журналистку Викторию, однако семейная идиллия продлилась всего год. Союз рухнул из-за измены молодого человека, о которой узнала супруга, после чего последовал быстрый развод.

Теперь же выяснилось, что все эти годы Денис фактически был "отцом-одиночкой", но воспитывал вовсе не детей, а любимых домашних животных. На днях Шальных умилил подписчиков в социальных сетях, опубликовав серию архивных и свежих кадров, на которых запечатлен со своими питомцами — кошками и собакой. На трогательных фото мужчина нежно прижимает к себе четвероногих малышей.

Многие из этих животных уже появлялись в его блоге, но некоторых поклонники увидели впервые. Искренняя и трепетная любовь к братьям нашим меньшим в очередной раз доказала, что за пугающей татуированной оболочкой скрывается человек с широкой душой и очень добрым сердцем.