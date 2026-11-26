Скандал вокруг загадочной гибели легендарного музыкального критика Сергея Соседова разгорается с новой силой, переходя границы приличия и личной безопасности его окружения.

Виктор Беззубов, близкий друг ушедшего из жизни музыкального критика Сергея Соседова, оказался в центре пугающего инцидента. О попытке запугивания он откровенно рассказал в эфире программы "Малахов". По словам мужчины, спокойная жизнь закончилась после того, как он решил открыто говорить о трагедии в телеэфире.

Ночью на телефон Беззубова пришло сообщение с незнакомого номера, содержание которого не оставляет места для двояких трактовок. Неизвестный, скрывающийся за анонимностью, перешел к прямым угрозам:

"Будешь продолжать гавкать у Малахова после воскресенья, отправишься к своему другу", — процитировал полученное послание Виктор.

Мужчина признается, что первая реакция была шоковой, но он успел зафиксировать послание. Виктор сделал скриншот сообщения, и очень вовремя: практически сразу после прочтения чат исчез. Беззубов уверен, что автор угрозы хотел лишь напугать его, надеясь, что удаление переписки сотрет доказательства преступных намерений.

"Это явная угроза моей жизни", — подчеркнул друг критика, давая понять, что не собирается отступать перед лицом опасности.

Атмосфера вокруг смерти Соседова становится все более гнетущей. Ранее певица Азиза публично усомнилась в том, что гибель журналиста была банальной случайностью. Артистка прямо заявила, что не верит в версию о несчастном случае и подозревает, что критика могли лишить жизни. Эти слова вызвали огромный резонанс, а теперь, после появления угроз в адрес Беззубова, в обществе поползли слухи о том, что кому-то очень выгодно молчание близких Соседова.

Напомним, что легендарный музыкальный критик, теле– и радиоведущий Сергей Соседов скончался 23 сентября на 59-м году жизни. Официальной причиной трагедии было названо падение с лестницы во время гастролей в якутском городе Нерюнгри. Этот уход стал невосполнимой потерей для российского шоу-бизнеса, где Сергея ценили за острый ум, смелость и принципиальность. Однако теперь, когда вместо светлой памяти в дело вмешиваются анонимные угрозы, обстоятельства его кончины выглядят все более темными. Кто стоит за попытками запугать близких Соседова — пока остается главной загадкой этого громкого дела.