"Голые" фото напавшего на Россию актера-гея

Звезда Голливуда Вентворт Миллер 2 июня отмечает 46-летие. Актер получил всемирную славу после выхода на экраны сериала "Побег", в котором он сыграл Майкла Скофилда. Также он известен как один из немногих артистов, признавшихся в гомосексуализме.
У Вентворта имеются российские корни, но это не мешает актеру переодически нападать на Россию. К примеру, в 2013 году, когда Миллера пригласили на Санкт-Петербургский международный кинофестиваль он ответил резким отказом, заявив, что в России не безопасно.
Актер отметил, что его возмущает отношение российских властей к гомосексуалистам. По словам Вентворта, он не хочет посещать страну, где таким же как он людям отказывают в праве любить открыто.
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