Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Пятница 10 октября

12:31В Москве открыт завод крупномодульного домостроения – Собянин 12:22"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами! 12:02Худрук "Эрмитажа" рассказал студентам о театральной профессии и искусстве 11:31Терапевт предупредила о риске отеков из-за алкоголя и сладостей – есть способ устранить проблему 09:50Юрист предупредил россиян о подводных камнях при дарении квартиры 09:05Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве 06:23Синоптик ответил москвичам на вопрос о теплой погоде в октябре 03:48Ученый раскрыл одну простую привычку самых счастливых людей – это знание может изменить жизнь 00:11Кефир оказался эффективным защитником от кариеса – новое исследование 21:16Подмосковье заключило соглашения на 6 млрд рублей на выставке "Золотая осень" 21:06Пластырь от облысения: как подсластитель может ускорить рост волос 20:16Стало известно, сколько мясо надо употреблять мужчинам для здоровья сердца: ученые назвали новую норму 19:22Астрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 18:26Минцифры опровергло масштабный фейк: слухи об отключении интернета в России не соответствуют действительности 17:18Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом 16:34Секрет чистоты: как корейский подход к уборке изменит ваш дом и сэкономит время 15:36Врач назвала самую полезную и безопасную рыбу 13:36Дочь Брюса Уиллиса столкнулась с травлей из-за внешнего сходства с отцом 12:44Знаменитый ресторан "Золотой колос" на ВДНХ ждет вторая жизнь 12:34Собянин рассказал о развитии станкостроения и робототехники в Москве 11:31В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 10:19В суде взыскали с Ксении Собчак долги по коммунальным платежам 08:5977-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 06:51Психотерапевт назвала эффективные способы преодолеть "аппетитный кризис" осенью 03:44Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за ношения распахнутой одежды в холод 00:28Как понять, что растение пора пересадить – 5 явных признаков 21:23Не только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 20:33Ваш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением 19:35Три "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 18:18Незримая связь: как тревога матери передается ребенку 16:56Бренды Московской недели моды, которые стоит запомнить 16:26Дата рождения и деньги: какие числа мешают вам разбогатеть? 15:43Прорыв в лечении рака: российские ученые создают "умные" клетки для борьбы с опухолями 13:53Забытые на балконе цветочные горшки могут привести к штрафам и искам – юрист предупредила россиян 12:29Тимоти Шаламе кардинально изменил внешность ради роли в в третьей части "Дюны" 11:02Евгений Плющенко заявил о своей усталости от фигурного катания 09:58Россиянам назвали 5 оснований для отказа в выплате компенсации за затопленную квартиру 09:11Избыточное количество любой жидкости вредит почкам – хирург 06:37Из-за какой суммы долга по ЖКХ можно лишиться квартиры – пояснил специалист 03:52Эксперты назвали самый продаваемый самолет в истории 00:21Проблемам со сном после 40 лет найдено объяснение 20:47"Это позор": конкурс "Мисс Россия – 2025" обернулся громким скандалом 19:39"Лишать диплома и сажать в тюрьму!": доктор Мясников обрушился на противников статинов 18:07Что важно успеть сделать этим вечером, в день Феклы Заревницы, чтобы укрепить семью и привлечь удачу 17:26Елена Воробей попала в тюрьму 17:21Дело не в стрессе и не в гаджетах: наука нашла настоящую причину вашей бессонницы 17:07В ноябре в Подмосковье откроют путепровод на Ярославском шоссе 16:32"Голубая кровь" существует? Ученые проверили ДНК королей и получили ответ 16:28Какую индейку выбрать для первого прикорма? Клео.ру запустил голосование для родителей 15:35Молчаливые пожиратели энергии: какие приборы нужно отключать из розетки, чтобы сэкономить деньги и избежать беды
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами!

"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами!
96

25 октября в Государственном Кремлевском дворце пройдет 8-й традиционный международный турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!".

Турнир с таким названием вот уже четвертый год проводит Станислав Попов, президент Российского Танцевального Союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России:

«Наша страна переживает сложный период жизни и задача деятелей культуры, искусства и спорта дать людям чувство уверенности и оптимизма, сохранить в них веру в свою страну, свою культуру и высоко нести традиции поколений легенд спорта!»

На этот раз Кубок Кремля расширяет свою деятельность и проводится под эгидой Евро-Азиатского Танцевального Совета (ЕАDC), который с 2019 года объединил 15 стран, и сразу же в октябре этого года провел первые чемпионаты в Китае (г. Сямень), а затем в декабре с огромным триумфом чемпионат ЕАDC в Екатеринбурге в уникальном комплексе ЭКСПО центр. В январе 2020 года успех сопутствовал и чемпионату ЕАDC в Вене. После пандемии деятельность Евро-Азиатского Танцевального Совета успешно продолжалась в странах участницах организации и на турнирах в России, таких как Открытый Российский фестиваль танца в С.-Петербурге, соревнованиях в Сочи, Ярославле, Подольске, С.-Петербурге и Москве. Расширяются контакты ЕАDC и среди новых членов организации из Китая, Монголии, Греции.

Фото: Олег Коныжев

Кубок Кремля, безусловно, доставит удовольствие зрителям и на этот раз. Будет разыграно четыре Кубка: в латиноамериканской программе среди профессионалов и любителей, в европейской среди профессионалов и участников популярного направления Про-Эм. А большое количество запланированных шоу-номеров от именитых танцоров создадут неповторимую атмосферу вечера и познакомят гостей турнира с разными танцевальными направлениями.

На паркет выйдут лучшие российские дуэты, среди которых звезды спортивного бального танца мирового уровня! Вместе с ними выступят пары из Армении, Беларуси, Гонконга, Израиля, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Малайзии, Португалии, Узбекистана, Швейцарии, Южной Кореи, Японии, которые решили поддержать своим участием «Кубок Кремля – Гордость России!».

Фото: Светозар Андреев

Турниры по традиции пройдут в сопровождении великолепных музыкальных коллективов группы «Семь Ветров» и Джаз бэнд «Данслэнд». Для участников соревнований по европейским танцам будут звучать мелодии золотого фонда советского периода, фронтового времени, русских романсов.

Фото: Алексей Исмагилов

Станислав Попов: «Мы уверены, что язык искусства и, особенно язык танца, становится тем универсальным средством общения, который помогает поддерживать и укреплять отношения между странами. Мы верим, что наступит мир и то время, когда соревнования по спортивным бальным танцам вновь будут ярким примером «народной дипломатии»! И мы продолжим следовать главным международным целям, которые были провозглашены основателями спортивных бальных танцев, и на протяжении почти века звучали в мировом танцевальном сообществе: «Friendship through the Dancing» – Дружба через танец и «Tanzen Verbindet Weltweit» – Танцы объединяют людей по всему миру! Пусть этот вечер непременно наполнит сердца всех участников гордостью за нашу страну, любовью и радостью жизни, верой в мирное будущее! Танцуйте и будьте Счастливы!»

Шоу-бизнес в Telegram

10 октября 2025, 12:22
Фото: Светозар Андреев
Дни.ру✓ Надежный источник

Топ-покупки "Краснодара": за кого клуб выложил больше 10 млн евро

Топ-покупки "Краснодара": за кого клуб выложил больше 10 млн евро
Лето-2025 прошло для "Краснодара" под знаком новых лиц: Дуглас Аугусто и Гаэтан Перрин обошлись клубу в 11,5 млн евро. Но в восьмерку самых дорогих трансферов в истории "быков" эти сделки даже не попали. Вспомним трех игроков, за которых южане действительно выкладывали внушительные суммы.

Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал"

Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал"
25 октября 2025 года на главном паркете страны в Кремлевском Дворце зрителей ожидают много танцев! Состоится 8-ой турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Будет разыграно четыре Кубка Кремля в европейской и латиноамериканской программах среди любителей, профессионалов и Про-Эм пар. Организатор – президент Российского Танцевального Союза, президент Евро-Азиатского Танцевального Совете (EADC), заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов. Совсем недавно сложившийся дуэт Кирилла Александрова и Дарьи Прусаковой примет участие в турнире профессионалов по латиноамериканской программе.

Каковы проблемы регулирования для бизнеса, принимающего Биткойн?

Каковы проблемы регулирования для бизнеса, принимающего Биткойн?
Биткойн произвел революцию в том, как бизнес думает о платежах, инвестициях и финансовой свободе. Благодаря своей децентрализованной природе и безграничной функциональности Биткойн предлагает компаниям захватывающие возможности для расширения своего присутствия. Однако наряду с преимуществами возникают и серьезные проблемы, особенно в нормативно-правовой сфере. Понимание этих препятствий имеет важное значение для предприятий, рассматривающих возможность внедрения Биткойна.

Евгений Никитин и Анастасия Милютина: Танцевать в Кремле – ни с чем не сравнимые ощущения!

Евгений Никитин и Анастасия Милютина: Танцевать в Кремле – ни с чем не сравнимые ощущения!
19 октября в Государственном Кремлевском дворце в шестой раз состоится турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов.

Станислав Попов: "Нас ждет незабываемый Кубок Кремля"

Станислав Попов: "Нас ждет незабываемый Кубок Кремля"
19 октября 2024 г. Государственный Кремлевский Дворец гостеприимно принимает в шестой раз "Кубок Кремля – Гордость России!" – турнир по спортивным бальным танцам! Кубок Кремля – главный турнир сезона в России, проходящий в статусе "по приглашению".

Выбор читателей

08/10СрдТри "золотых" правила приема лекарств от доктора Мясникова, которые должен знать каждый 09/10Чтв77-летнего Шуфутинского экстренно прооперировали на фоне подозрений на рак 09/10ЧтвАстрологический “Джекпот”: Василиса Володина назвала знаки, которые сорвут самый большой куш за 30 лет 09/10ЧтвВ Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Збруева 08/10СрдНе только матрешки и икра: 6 российских продуктов, которые покорили мир 08/10СрдВаш второй мозг: как кишечник управляет здоровьем, кожей и настроением