"Кубок Кремля – Гордость России!" укрепляет отношения между странами!

25 октября в Государственном Кремлевском дворце пройдет 8-й традиционный международный турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!".

Турнир с таким названием вот уже четвертый год проводит Станислав Попов, президент Российского Танцевального Союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России:

«Наша страна переживает сложный период жизни и задача деятелей культуры, искусства и спорта дать людям чувство уверенности и оптимизма, сохранить в них веру в свою страну, свою культуру и высоко нести традиции поколений легенд спорта!»

На этот раз Кубок Кремля расширяет свою деятельность и проводится под эгидой Евро-Азиатского Танцевального Совета (ЕАDC), который с 2019 года объединил 15 стран, и сразу же в октябре этого года провел первые чемпионаты в Китае (г. Сямень), а затем в декабре с огромным триумфом чемпионат ЕАDC в Екатеринбурге в уникальном комплексе ЭКСПО центр. В январе 2020 года успех сопутствовал и чемпионату ЕАDC в Вене. После пандемии деятельность Евро-Азиатского Танцевального Совета успешно продолжалась в странах участницах организации и на турнирах в России, таких как Открытый Российский фестиваль танца в С.-Петербурге, соревнованиях в Сочи, Ярославле, Подольске, С.-Петербурге и Москве. Расширяются контакты ЕАDC и среди новых членов организации из Китая, Монголии, Греции.

Кубок Кремля, безусловно, доставит удовольствие зрителям и на этот раз. Будет разыграно четыре Кубка: в латиноамериканской программе среди профессионалов и любителей, в европейской среди профессионалов и участников популярного направления Про-Эм. А большое количество запланированных шоу-номеров от именитых танцоров создадут неповторимую атмосферу вечера и познакомят гостей турнира с разными танцевальными направлениями.

На паркет выйдут лучшие российские дуэты, среди которых звезды спортивного бального танца мирового уровня! Вместе с ними выступят пары из Армении, Беларуси, Гонконга, Израиля, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Малайзии, Португалии, Узбекистана, Швейцарии, Южной Кореи, Японии, которые решили поддержать своим участием «Кубок Кремля – Гордость России!».

Турниры по традиции пройдут в сопровождении великолепных музыкальных коллективов группы «Семь Ветров» и Джаз бэнд «Данслэнд». Для участников соревнований по европейским танцам будут звучать мелодии золотого фонда советского периода, фронтового времени, русских романсов.

Станислав Попов: «Мы уверены, что язык искусства и, особенно язык танца, становится тем универсальным средством общения, который помогает поддерживать и укреплять отношения между странами. Мы верим, что наступит мир и то время, когда соревнования по спортивным бальным танцам вновь будут ярким примером «народной дипломатии»! И мы продолжим следовать главным международным целям, которые были провозглашены основателями спортивных бальных танцев, и на протяжении почти века звучали в мировом танцевальном сообществе: «Friendship through the Dancing» – Дружба через танец и «Tanzen Verbindet Weltweit» – Танцы объединяют людей по всему миру! Пусть этот вечер непременно наполнит сердца всех участников гордостью за нашу страну, любовью и радостью жизни, верой в мирное будущее! Танцуйте и будьте Счастливы!»