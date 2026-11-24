На регулярных наземных маршрутах Москвы используются транспортные средства российского производства. С начала года перевозчики получили более 1,1 тысячи новых машин.

Об обновлении парков Мосгортранса и коммерческих компаний Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс». Поставки включают автобусы большого, среднего и малого классов, а также электробусы нового поколения КамАЗ-52222.

Как заряжаются новые электробусы

КамАЗ-52222 впервые вышли на столичные маршруты. В этих машинах применяется технология, при которой механизм зарядной станции автоматически соединяется с рельсами на крыше. По словам мэра, такое решение упрощает работу водителя и обеспечивает надежное подключение при разной погоде.

Изменилось и устройство салона. Накопительную площадку для колясок и велосипедов увеличили на 15 процентов, предусмотрели места для ручной клади. Кроме того, электробусы получили более эффективную климатическую систему.

Транспорт для пассажиров с колясками

Собянин отдельно рассказал об условиях для маломобильных пассажиров и семей с детьми. По его словам, весь городской транспорт столицы адаптирован для колясок. Речь идет о более чем девяти тысячах автобусов, электробусов и трамваев.

Подробности развития маршрутной сети и электротранспорта собраны в городском проекте «Транспорт». Он посвящен изменениям транспортной системы Москвы, включая создание инфраструктуры для частных электромобилей.