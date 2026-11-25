Находившийся на грани и перепугавший весь российский шоу-бизнес звездный адвокат Сергей Жорин наконец лично прервал гробовое молчание прямо из больничной палаты в Италии.



Волна тревожных и откровенно пугающих новостей, несколько дней сотрясавшая отечественное медиапространство, наконец улеглась. Популярный правозащитник и любимец светской хроники 50-летний Сергей Жорин вышел на связь из итальянской клиники, куда попал при крайне загадочных обстоятельствах. Для его звездных клиентов, коллег и тысяч поклонников это стало настоящим глотком воздуха: юрист идет на поправку и постепенно приходит в себя после перенесенного хирургического вмешательства.

Напомним, еще накануне вечером в Сети активно обсуждали драматическую версию экс-супруги адвоката, спортсменки Натальи Рагозиной. Блондинка утверждала, что Жорин внезапно рухнул без чувств прямо в кресле стоматолога из-за старой горнолыжной травмы. Однако сам Сергей Викторович, едва оправившись от наркоза, буквально разнес эти слухи в пух и прах.

Выйдя на связь с журналистами, правовед решительно опроверг слова бывшей жены и заявив, что рассказ про стоматологию не имеют ничего общего с реальностью. Впрочем, истинную причину экстренной госпитализации и характер полученных увечий Жорин пока предпочитает держать под строжайшим секретом, лишь подогревая и без того накаленные страсти.

"Еще неделю точно пробуду в больнице, а потом будет видно. Пока я бы не хотел раскрывать обстоятельства случившегося и детали самой травмы", — интригующе сообщил Сергей Жорин.

Известно, что звездный защитник всегда отличался железной дисциплиной и внимательным отношением к собственному организму. Именно поэтому любые сообщения о его критическом состоянии воспринимаются общественностью так остро и болезненно. На данный момент итальянским врачам удалось провести сложнейшую операцию и полностью стабилизировать состояние россиянина. Сейчас его организм взял уверенный курс на восстановление, а сам Жорин готовится к длительной реабилитации за границей.