Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве

4 августа Дженнифер Лопес выступила на концерте, посвященном ее 50-летию. Выступление под название It's My Party состоялось на "ВТБ-Арене" и продолжалось около полутора часов, сообщает "Царьград". Несмотря на возраст, певица выложилась перед публикой на все 100%.
Однако не обошлось без конфуза. В разгар песни у артистки расстегнулся на груди костюм. Он не выдержал перегрузок и лопнул. Но осрамившаяся исполнительница все равно продолжила выступление, как будто ничего не произошло.
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