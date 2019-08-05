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Авг. 5, 2019
просмотры: 123

Лопнул на груди: Дженнифер Лопес осрамилась на концерте в Москве

567

4 августа Дженнифер Лопес выступила на концерте, посвященном ее 50-летию.  Выступление под название It's My Party состоялось на "ВТБ-Арене" и продолжалось около полутора часов, сообщает "Царьград". Несмотря на возраст, певица выложилась перед публикой на все 100%.

Однако не обошлось без конфуза. В разгар песни у артистки расстегнулся на груди костюм. Он не выдержал перегрузок и лопнул. Но осрамившаяся исполнительница все равно продолжила выступление, как будто ничего не произошло.

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