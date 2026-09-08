Женское здоровье без лишних маршрутов

Поводы обратиться к врачу у женщин бывают очень разными – плановое обследование, конкретная жалоба, подготовка к беременности или наблюдение во время нее. Иногда достаточно приема акушера-гинеколога, в других случаях нужны дополнительные исследования или консультация другого специалиста.

В Москве в последние годы меняется организация такой помощи. В женских консультациях появились кабинеты дежурных врачей, куда при необходимости можно обратиться в тот же день без предварительной записи. Следом начали открываться центры женского здоровья. Их формат уже заметно шире привычной консультации – прием врачей нескольких специальностей, диагностика и дальнейшее наблюдение собраны в одном месте.

Новый московский стандарт предполагает помощь женщинам в разные периоды жизни – от профилактических обследований до ведения беременности и лечения заболеваний репродуктивной системы.

В центрах работают акушеры-гинекологи, терапевты, эндокринологи и психологи. При необходимости пациентку направляют в родильный дом, перинатальный центр или многопрофильную больницу. Центр при этом остается частью единой медицинской системы – результаты обследований, анализы и назначения хранятся в электронной медицинской карте.

В сентябре в Москве начали прием еще три центра женского здоровья. Они открылись при городской клинической больнице имени В.В. Вересаева на Планетной улице, при больнице имени Ф.И. Иноземцева на Измайловском проспекте и при Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка» на Волынской улице. Вместе они будут обслуживать около 500 тысяч москвичек.

Сейчас в составе городских больниц работают 20 центров женского здоровья, созданных по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. оцен

Помощь на разных этапах жизни

В центрах наблюдаются женщины разных возрастов, в том числе пациентки с заболеваниями, требующими специализированного лечения. Сюда относятся и вопросы гинекологического и менструального здоровья, которые могут возникать в разные периоды жизни и требовать регулярного наблюдения.

Среди направлений работы – лечение бесплодия, патологий шейки матки и доброкачественных заболеваний молочной железы, раннее выявление онкологических заболеваний. Для центров установлен единый стандарт оснащения. Здесь можно пройти ультразвуковое исследование, маммографию, обследования во время беременности и другие диагностические процедуры.

Если после обследования требуется лечение в стационаре, пациентку могут направить в гинекологическое отделение многопрофильной больницы, роддом или перинатальный центр. Амбулаторное и стационарное звенья при этом работают в одной системе.

Центры принимают семь дней в неделю. Для них установлен и норматив транспортной доступности – дорога должна занимать не более 40 минут на общественном транспорте или часа пешком. В зданиях есть зоны ожидания, понятная навигация, предусмотрено пространство, позволяющее сохранить приватность во время приема.

За три года число прикрепленных к центрам пациенток выросло с 3,7 до 5,4 миллиона – почти наполовину.

Обследование до и после родов

Значительная часть работы центров связана и с наблюдением беременности. Один из используемых в Москве методов пренатальной диагностики – неинвазивное пренатальное тестирование, НИПТ. В городскую систему его включили в 2020 году. Исследование проводится по крови беременной женщины и используется для оценки риска хромосомных аномалий плода. Достоверность результата составляет 99 процентов.

В 2025 году НИПТ в Москве прошли 11 162 женщины. У 361 пациентки обследование показало высокий риск хромосомных аномалий. До 2026 года тестирование было доступно только женщинам, постоянно проживающим в столице. Теперь при наличии медицинских показаний его проводят всем пациенткам в рамках ОМС.

Во время беременности пациентка может проходить необходимые обследования и наблюдаться у специалистов разного профиля. Если врачи выявляют заболевание или риск его развития у ребенка еще во внутриутробном периоде, определяется дальнейшая тактика наблюдения и оказания медицинской помощи.

После рождения ребенка действует уже другая система ранней диагностики –расширенный неонатальный скрининг.

Программа неонатального скрининга проводится в России с 2006 года. Первоначально новорожденных обследовали на пять заболеваний, среди которых муковисцидоз и фенилкетонурия. В Москве в 2019 году перечень расширили до 11 наследственных заболеваний. С 2023 года массовое обследование новорожденных в стране проводится по 36 заболеваниям, с 2026 года – по 38.



Исследования выполняют в Московском центре неонатального скрининга Морозовской детской городской клинической больницы. Его лаборатория имеет межрегиональный статус. Там исследуют образцы не только московских новорожденных, но и детей из Московской и Магаданской областей и Чукотского автономного округа.

Новый центр на Планетной

Один из трех новых центров женского здоровья открылся на Планетной улице, дом 37. Он входит в структуру городской клинической больницы имени В.В. Вересаева.

Центр разместили в реконструированном здании. Он объединил четыре женские консультации Северного административного округа. Мощность подразделения составляет 1194 посещения в смену, к нему прикреплены 147 тысяч женщин.

В четырехэтажном здании работают кабинеты акушеров-гинекологов, ультразвуковой и функциональной диагностики, кардиотокографии, маммографии и патологии шейки матки. Для центра закупили аппараты УЗИ и маммограф.

Есть кабинет дежурного врача, который работает семь дней в неделю. При неотложной ситуации туда можно обратиться без предварительной записи.

В штате центра – 134 сотрудника, в том числе 56 врачей и 42 медицинских работника среднего звена. Помимо акушеров-гинекологов, здесь принимают эндокринолог, психолог и терапевт. В женских консультациях старого формата таких специалистов не было.

При необходимости центр использует диагностические возможности больницы имени Вересаева, в том числе компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

Еще одно подразделение – дневной стационар на пять мест. Беременные женщины могут здесь пройти глюкозотолерантный тест или получить лечение при состояниях, которые не требуют круглосуточного наблюдения. В ТЗ среди таких случаев указаны токсикоз, повышенное артериальное давление и легкая анемия.

В здании также оборудовали школу будущих родителей, детскую игровую, колясочную, комнаты для кормления и зоны ожидания.

Открытие центра на Планетной улице завершило формирование акушерско-гинекологического кластера больницы имени Вересаева. Сейчас в него входят три центра женского здоровья, женская консультация и родильный дом.

«Оказание качественной и доступной медицинской помощи женщинам – одна из стратегических задач Москвы. Ключевым элементом стали центры женского здоровья, которые приходят на смену устаревшим женским консультациям. Это современные клиники с широким спектром компетенций и диагностических возможностей. В них женщинам оказывают медицинскую помощь по самым современным стандартам на протяжении всей жизни», – отметил Сергей Собянин.