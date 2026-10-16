В Москве проведена первая в России трансплантация спинного мозга – Собянин

У пациента, которому грозила полная неподвижность, появился шанс на восстановление.

В НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского впервые в России провели операцию по трансплантации спинного мозга. Хирурги работали 12 часов. Об этом хирургическом вмешательстве сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. По его словам, пациенту грозила полная неподвижность, а теперь у него появился шанс на восстановление.

«Уникальное хирургическое вмешательство, которое длилось 12 часов, выполнено в Институте скорой помощи имени Склифосовского. У пациента, которому грозила полная неподвижность, появился шанс на восстановление. Сейчас он чувствует себя хорошо», – написал мэр Москвы.

Трансплантация спинного мозга продолжила столичный проект по пересадке верхних конечностей. К работе привлекли китайских коллег. Собянин отметил, что московские врачи перенимают зарубежный опыт и осваивают современные медицинские технологии. Новое вмешательство он привел как пример такого сотрудничества.

По информации Института Склифосовского, в апреле 2025 года российские и китайские хирурги пересадили правые предплечье и кисть 53-летнему мужчине, потерявшему руку за три года до этого. Тогда сообщалось, что пациент снова мог писать, застегивать пуговицы и водить автомобиль.

В феврале 2026 года врачи выполнили другую операцию. 42-летнему мужчине пересадили левую кисть с участком предплечья и правую кисть. Эти случаи относятся к проекту трансплантации рук, который Собянин упомянул в связи с нынешним хирургическим вмешательством.

Склиф также выполняет пересадки внутренних органов. В декабре 2025 года институт сообщил о трехтысячной трансплантации почки. Здесь работает трансплантационный кластер, специалисты которого пересаживают печень, сердце и легкие, поджелудочную железу и тонкую кишку. В клинике проводят и сочетанные пересадки органов.

О других изменениях в московской медицине рассказывает спецпроект на портале mos.ru, посвященный развитию города. В разделе «Здравоохранение» можно посмотреть, как реконструировали городские поликлиники и стационары, какие цифровые сервисы внедряют и где используют технологии на основе искусственного интеллекта.

Проект охватывает и другие городские направления, включая транспорт, образование и строительство. В нем представлены уже выполненные работы, текущие инициативы и планы на ближайшие годы. Медицинский раздел объединяет сведения об обновлении учреждений и технологиях, которые входят в повседневную работу столичного здравоохранения.