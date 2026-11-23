Тревожные новости из мира шоу-бизнеса: знаменитый артист оказался на грани жизни и смерти, заставив родных и поклонников молиться о его выздоровлении.



65-летний Никита Джигурда — яркая, эпатажная и одна из самых обсуждаемых фигур отечественного кинематографа и телевидения — был срочно доставлен в реанимационное отделение с подозрением на инфаркт миокарда.

Информация о госпитализации шокировала общественность, ведь еще недавно артист демонстрировал богатырское здоровье и фонтанировал энергией. Однако утренний приступ перечеркнул все планы. Супруга актера подтвердила экстренный вызов врачей, рассказав, что бригада скорой помощи привезла Джигурду в больницу в 9:30 утра.

По словам жены эпатажной звезды, медики сразу же забрали Никиту в интенсивную терапию. Родным заявили, что получить первые официальные выписки и хоть какую-то конкретику о состоянии пациента они смогут лишь через пару часов после полного обследования и проведения экстренных реанимационных мероприятий.

Ситуацию осложняет то, что эпатажный артист остался в полной изоляции от внешнего мира. Близкие испытывают особый страх, ведь у Джигурды при себе не оказалось мобильного телефона, и напрямую высказать ему слова поддержки сейчас невозможно.

"Сейчас врачи им занимаются", — сдержанно и со слезами в голосе прокомментировала происходящее жена знаменитости.

Пока семья и миллионы фанатов замерли в ожидании вердикта кардиологов, врачи продолжают бороться за жизнь артиста, проводя все необходимые процедуры. Рядом со стационаром дежурят журналисты, а в Сети уже развернулась масштабная кампания поддержки главного возмутителя спокойствия российской сцены.