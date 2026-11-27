На пороге зимы, 27 ноября, православные верующие отмечают день памяти апостола Филиппа, открывающий период знаменитого Филиппова поста.

Пятница, 27 ноября 2026 года, в народном календаре — день Филиппа, или, как его называли на Руси, "Филипповки". Этот день всегда считался важным рубежом: природа окончательно засыпает, начинаются настоящие зимние холода, а крестьяне завершают последние полевые работы.

Филипповки — это время подготовки к Рождественскому посту, который начинается на следующий день. Наши предки верили: как проведешь этот день, таким будет и весь предстоящий год. Жизнь в этот период должна быть наполнена заботой о близких и домашним уютом.

Главные традиции дня

На Филиппа было принято "заговляться" — устраивать сытную трапезу перед строгим постом. Хозяйки накрывали щедрые столы, стараясь порадовать домашних вкусными блюдами. Особое внимание уделяли защите дома от нечистой силы: считалось, что именно в этот период злые духи пытаются проникнуть в жилище. Чтобы отвадить их, наши предки выносили еду во двор для диких зверей, «задабривая» зиму и силы природы.

Что категорически запрещено делать 27 ноября

Чтобы избежать неудач и ссор в семье, наши предки придерживались строгих правил:

Лениться и предаваться безделью. Считалось, что Филипп наказывает лентяев безденежьем. В этот день обязательно нужно было сделать полезную работу по дому, закончить старые дела.

Ссориться и выяснять отношения. Конфликт, разгоревшийся в этот день, мог растянуться на долгие месяцы и даже годы. Энергия Филипповок не прощает злости.

Ходить в лес. В этот день, по поверьям, волки начинали собираться в стаи, поэтому любые прогулки по глухим местам считались крайне опасными.

Шуметь и громко петь. Тишина и спокойствие в доме 27 ноября — залог семейного благополучия на весь зимний период.

Народные приметы о погоде

По тому, как вела себя природа в этот день, люди безошибочно предсказывали грядущую зиму:

Если 27 ноября выдался иней — жди богатого урожая овса в будущем году.

Дождь пошел — к отличному урожаю пшеницы.

Вороны громко каркают — к скорой оттепели.

Облачная, пасмурная погода предвещает дождливый май.

Если на Филиппа снег выпал и не тает — весна придет поздно и будет холодной.

День Филиппа — это не просто дата в календаре, а момент, когда нужно сбавить обороты, привести мысли в порядок и с добрым сердцем войти в период зимнего поста. Посвятите этот вечер семье, наведите уют и верьте в лучшее — мудрость предков не подводит.